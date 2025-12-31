Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Иецаве пьяный мужчина решил доказать свою правоту и вытащил оружие 0 1095

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Иецаве пьяный мужчина решил доказать свою правоту и вытащил оружие
ФОТО: скриншот видео TV3

Агрессивно настроенный пассажир автобуса в Иецаве в пылу ссоры решил применить оружие, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Выстрел не причинил физического вреда ни одному из пассажиров, однако после произошедшего несколько человек испытали сильное эмоциональное потрясение. Теперь агрессору предстоит ответить за содеянное перед законом.

В понедельник вечером на автовокзале Иецавы прозвучал выстрел. Его в рейсовом автобусе, направлявшемся в сторону Бауски, произвёл один из пассажиров. О случившемся слышали и жители окрестностей, которые даже не находились в этом транспортном средстве.

Один из очевидцев рассказал, что в районе началась паника. Люди в спешке покидали место происшествия, не дожидаясь прибытия правоохранительных органов.

Пассажиры автобуса отмечают, что конфликт начался из‑за того, что мужчина не смог убедить окружающих в своей правоте.

«В Иецаве был задержан пассажир рейсового автобуса, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с другими пассажирами и один раз выстрелил из газового пистолета (шумовыми патронами). В результате происшествия никто физически не пострадал», — сообщила представитель Государственной полиции Рута Страутниеце.

По факту случившегося полиция возбудила уголовный процесс.

ТВ3

Читайте нас также:
#Бауска #полиция #преступность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
4
3
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новогодняя ночь и первые часы года выдались для спасателей напряжёнными
Изображение к статье: В среду в ДТП пострадали десять человек
Изображение к статье: Госпожа Кирсанова слишком заигралась. Иконка видео
Изображение к статье: Подсчитано, сколько за минувшие сутки было задержано водителей за вождение в нетрезном виде

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: Было ваше, станет наше: с 1 января в Латвии по новому конфискуют имущество
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео