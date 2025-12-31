Агрессивно настроенный пассажир автобуса в Иецаве в пылу ссоры решил применить оружие, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Выстрел не причинил физического вреда ни одному из пассажиров, однако после произошедшего несколько человек испытали сильное эмоциональное потрясение. Теперь агрессору предстоит ответить за содеянное перед законом.

В понедельник вечером на автовокзале Иецавы прозвучал выстрел. Его в рейсовом автобусе, направлявшемся в сторону Бауски, произвёл один из пассажиров. О случившемся слышали и жители окрестностей, которые даже не находились в этом транспортном средстве.

Один из очевидцев рассказал, что в районе началась паника. Люди в спешке покидали место происшествия, не дожидаясь прибытия правоохранительных органов.

Пассажиры автобуса отмечают, что конфликт начался из‑за того, что мужчина не смог убедить окружающих в своей правоте.

«В Иецаве был задержан пассажир рейсового автобуса, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с другими пассажирами и один раз выстрелил из газового пистолета (шумовыми патронами). В результате происшествия никто физически не пострадал», — сообщила представитель Государственной полиции Рута Страутниеце.

По факту случившегося полиция возбудила уголовный процесс.

ТВ3