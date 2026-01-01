За прошедшие сутки в пожарах не погиб и не пострадал ни один человек, однако было зарегистрировано несколько возгораний, в результате которых из жилых домов эвакуировались в общей сложности 50 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вчера в 16:46 ГПСС получила вызов на улицу Эдуарда Смилгя в Риге, где в квартире на втором этаже четырёхэтажного жилого дома горел подоконник и домашние вещи на площади одного квадратного метра. До прибытия спасателей из задымлённого жилья эвакуировались пять человек. В 17:55 работы на месте происшествия были завершены.

Первый вызов, связанный с празднованием Нового года, был получен в 19:02 — в волости Олайне Олайнесского края под легковым автомобилем горела петарда на площади 0,01 м². Пожар был ликвидирован до прибытия ГПСС.

В 22:59 поступил вызов в волость Марупе, где горела праздничная ёлка на площади 0,02 м². Пожар также был потушен до прибытия спасателей.

В 00:15 ГПСС вызвали на улицу Яуная в Лиепае, где горела крыша и межэтажные перекрытия трёхэтажного жилого дома на площади 40 м². Из здания эвакуировались 18 человек. Работы были завершены в 03:08.

В 00:47 поступил вызов в Айзкраукле — в квартире на первом этаже пятиэтажного дома горел стол на площади двух квадратных метров. Один человек эвакуировался до прибытия спасателей. В 01:28 работы на месте были завершены.

В 02:34 ГПСС вызвали на улицу Стирну в Риге, где в квартире на первом этаже пятиэтажного дома горели домашние вещи на площади 10 м². Двое жителей эвакуировались до прибытия спасателей, ещё четверых человек из соседней квартиры эвакуировали пожарные. Пожар был ликвидирован в 03:43.

В 02:39 поступил вызов на улицу Салнас в Риге — в подсобном помещении на первом этаже девятиэтажного дома горела стена и домашние вещи на площади пяти квадратных метров. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались 20 человек. Пожар был ликвидирован в 03:15.

Как и в предыдущие новогодние ночи, было около 20 вызовов, связанных с горением мусора, урн, коробок от пиротехники. По словам ГПСС, причиной большинства из них, скорее всего, стали выброшенные в мусор пиротехнические изделия, бенгальские огни или окурки.

Также были вызовы по поводу загоревшихся ёлок, рождественских венков с оставленными без присмотра свечами, а также инциденты, когда петарды попадали под автомобили или на балконы многоквартирных домов, вызывая возгорание находившихся там предметов.

Всего за сутки ГПСС получила 82 вызова: 46 — на тушение пожаров, 24 — на спасательные работы, 13 оказались ложными.