Учительница до конца утверждала на суде, что никакой сексуальной связи с ребенком не было.

уд в Москве приговорил к 13 годам колонии Екатерину Кирсанову за педофилию. На протяжении нескольких лет педагог развращала маленьких девочек в театральной студии. А потом на суде обвинила детей, что это якобы они были инициаторами сексуальных связей.

В распоряжении «Базы» оказался рассказ от первого лица самой 45-летней осужденной. По её словам, первые близкие отношения с подопечной у неё начались в 2017 году. Ей оказалась 10-летняя Лена*.

Девочка пришла в театральный коллектив «Улей» очень замкнутой и робкой. Кроме того испытывала переживания из-за развода родителей. Кирсанова признает, что старалась всячески поддержать ученицу и успокоить. В итоге якобы Лена влюбилась в неё и сама просила об интимной близости, особенно после просмотра эротического клипа с участием Кирсановой, который девочка посмотрела без ведома осужденной.

Кирсанова до конца утверждала на суде, что никакой сексуальной связи с ребенком не было. Однако было доказано обратное. Да и сама педагог на допросе рассказала про другие неформальные отношения с ученицами.

По словам Кирсановой, одновременно с Леной в любви к ней признавались 15-летняя Света* и 17-летняя Настя*. Во всех случаях из-за того, что к девочкам преподаватель относилась по-человечески, помогала и поддерживала.

По данным пресс-службы столичного СК, коллеги Кирсановой отмечали, что все девочки, попадая в орбиту влияния педагога, старались её полностью копировать — в поведении, прической, нарядами. По признаниям пострадавшей Лены, только по прошествии нескольких лет она поняла, что была жертвой манипуляций педагога и в силу возраста не понимала, что происходит. Что Кирсанова специально настраивала девочку против родителей, замыкая на себе. В итоге сейчас Лена вынуждена проходить психиатрическую терапию.

Несмотря на множественные лесбийские отношения (и не только с ученицами), сама Кирсанова определяла себя как бисексуал. Но уже на суде стала рассказать, что сама мысль о близости с женщинами стала ей неприятна, ведь Екатерина стала очень верующим человеком.

*Имена пострадавших изменены