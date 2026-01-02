Baltijas balss logotype
Эстония выслала в Россию православного батюшку, который является гражданином Латвии 2 2387

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эстония выслала в Россию православного батюшку, который является гражданином Латвии

Осенью из России в Эстонию прибыл священнослужитель Русской православной церкви Московского патриархата Роман Колесников, который, однако, выслан в Россию, пишет Postimees.

Роман Колесников родился в Риге, в юности уехал учиться в Россию и остался там. До приезда в Эстонию гражданин Латвии Роман Колесников служил в небольших храмах Москвы и Московской области.   Летом 2019 года Колесников стал настоятелем храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в Ростокино. В 2022 году на месте деревянного храма был построен каменный. В России отец Роман служил также в СИЗО №1 "Матросская тишина".

Летом прошлого года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил Колесникова от занимаемой должности, оставив за ним право перейти в другую епархию на территории Русской православной церкви. Через несколько месяцев священнослужитель получил место в приходе Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП). Это означает, что РПЦ рассматривает Эстонию как свою каноническую территорию, уверены в Postimees.

Ситуацию с отцом Романом прокомментировал руководитель отдела внутренней безопасности МВД Эстонии Кристиан Пярт.

По словам Пярта, информация о запретах на въезд и о лицах, получивших такой запрет, предназначена для внутреннего пользования, поэтому МВД не может комментировать конкретные обстоятельства и причины применения запрета на въезд.

"В общем можно сказать, что если в деятельности любого иностранца, включая священнослужителей, выявляются обстоятельства, при которых имеются основания для установления в отношении лица запрета на въезд, то это и делается", – сказал представитель МВД.

При этом министерство и компетентные органы оценивают исходящую от человека угрозу на основании совокупности всех фактов.

"Церковные структуры и отдельные лица систематически используются российскими спецслужбами и вооруженными силами для подрыва безопасности и суверенитета других государств как военными, так и невоенными методами", – сказал Пярт.

"Деятельность Романа Колесникова, поддерживающая агрессивную внешнюю политику Российской Федерации, представляет угрозу безопасности для Эстонии", – отметил Кристиан Пярт.

"Уже в первые дни своей деятельности в качестве священника ЭПЦ МП, находясь в Эстонии, он пропагандировал девиз патриарха Кирилла о том, что пасть на войне – это свято, и рассматривал Эстонию как исконно русскую землю, – сказал Пярт. – Таким людям не рады в Эстонии".

Представитель МВД признал, что в 2023 году было три случая, когда священнослужителям устанавливали запрет на въезд по соображениям безопасности. Также на тех же основаниях было отказано в продлении срочного вида на жительство одному священнослужителю.

Читайте нас также:
#Эстония #Латвия #безопасность #религия #геополитика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
3
0
4
0
8

(2)
  • bt
    bory tschist
    2-го января

    ... a так бyдет – с каждым "железнодорожником c авиационным уклоном", _ креститься можно в любой стране, но при условии – на этой земле не гадить

    6
    34
  • Д
    Добрый
    2-го января

    Так пусть сам лично гундяев и едет в Покровск,покажет святое дело.Так нет.Сидит в Москве,других на смерть благославляет.Антихрист лукавый попутал разум его

    11
    45

