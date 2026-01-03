Baltijas balss logotype
Полиция ищет различных инспекторов. Какую зарплату обещают 11 2033

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция ищет различных инспекторов. Какую зарплату обещают

Государственная полиция объявила набор инспекторов в различные подразделения, предлагая зарплату до 1784 евро до уплаты налогов. Будущим стражам порядка, таким как оперативным сотрудникам, предстоит пройти всего трёхмесячное обучение в Полицейском колледже, сообщает агентство LETA.

Инспекторы требуются в разных регионах Латвии — Кулдиге, Талсе, Салдусе, Вентспилсе, Юрмале, Риге и Олайне. Полиции нужны сотрудники в отделах реагирования, расследования административных правонарушений, превенции и оперативной работы.

Например, инспектору отдела реагирования предлагается зарплата от 1480 до 1610 евро до уплаты налогов. Эта сумма может варьироваться в зависимости от индивидуальных критериев кандидата. Также предусмотрена надбавка в размере 300 евро за выполнение определённых функций и задач.

От кандидатов требуется первое профессиональное высшее образование в области права, гражданской или военной обороны, коммерции и управления, социальных или поведенческих наук, либо в области информатики. Также необходима водительская категория B.

Тем кандидатам, которые ранее не служили в учреждениях системы Министерства внутренних дел или в Управлении мест заключения, придётся пройти трёхмесячные курсы повышения квалификации в Колледже Государственной полиции в Риге, ориентировочно в марте этого года.

Основные обязанности на этой должности — реагировать на сообщения о преступлениях или других правонарушениях, выезжать на место происшествия, патрулировать и выполнять необходимые меры безопасности для предотвращения и раскрытия правонарушений, задержания нарушителей, предотвращения несанкционированных мероприятий и беспорядков.

Инспекторам предстоит также оформлять административные дела, проводить внутренние проверки, а в случае выявления преступления — начинать уголовный процесс и проводить первоначальные следственные действия.

Кроме того, необходимо будет проводить проверки на алкоголь и другие опьяняющие вещества, а также регулировать движение транспорта и пешеходов.

Инспектору отдела превенции обещают зарплату от 1591 до 1621 евро. Его обязанности будут включать выявление и исследование проблемных зон, проведение профилактических мероприятий в среде повышенного риска и с лицами, представляющими риск, а также рассмотрение заявлений физических и юридических лиц.

Инспектору в отделе оперативной работы криминальной полиции предлагается зарплата до 1784 евро до уплаты налогов. Эти сотрудники, занимающиеся особенно секретной работой, также должны иметь первое профессиональное высшее образование в вышеуказанных сферах.

Кандидаты без предыдущей службы в системе МВД или местах заключения должны пройти трёхмесячную программу профессионального обучения в Полицейском колледже.

Подать заявки можно до конца января.

Оставить комментарий

(11)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    4-го января

    На понажовщины ездить рискуя жизнью, ночные недосыпы портят здоровье.Там где хорошо , работников не ищут

    1
    0
  • П
    Процион
    3-го января

    Какая разница, кто кому сколько и за что предлагает! В Латвии установлена месячная пенсия некоему засекреченному пенсионеру в размере более 44 тысяч евро. В месяц, повторяю! Так о каких зарплат может идти речь. Наша красотка премьерша Силиня и то получает в карман около 12 тысяч в месяц (тоже непонятно за что) и за которую содержание её из бюджета обходитсч в 46 тысяч был вынужден ежемесячно).

    8
    2
  • A
    Aleks
    3-го января

    Три месяца и ты уже подготовленный полицай?! Представляю,кого сейчас наберут туда... Единственное,что они смогут делать хорошо-так это дубинками махать ,если придется разгонять кого либо .Все.На остальное мозгов не хватит .

    8
    4
  • AGe
    Aleksandrs Gofenšefers
    3-го января

    Талса – это в Оклахоме

    3
    2
  • З
    Злой
    3-го января

    Добрый, работа для тебя!

    14
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    3-го января

    Он не ответит - уже бежит анкету заполнять. :)

    12
    1
  • З
    Злой
    Злой
    3-го января

    Он мне уже минус поставил, всегда мне ставят 1 минус и это явно Добрый, он чужой на этой ветке и никогда его доводы здесь не будут услышаны, , ему на латышскую версию делфи надо, там он будет среди своих.

    13
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    3-го января

    Не нужен он на латышской ветке - еще покойный Модрис Луянс с трибуны Сейма произнес" "Всем известно, что любимое блюдо латыша - другой латыш"...

    1
    1
  • lo gos
    lo gos
    3-го января

    Вот набирайте, пожалуйста, новых латышей-пакистанцев. Их уже много, будет ещё больше.

    21
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    lo gos
    3-го января

    Нельзя их - а ну как начнут по мусульманским обычаям ворам руки рубить? У нас Сейм и Рижская дкма и так безголовые, а так еще и безрукие будут...

    22
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    lo gos
    3-го января

    а так еще и безрукие будут... -- Хотя может быть воровать меньше будут? Однако верится с трудом!

    12
    1
Читать все комментарии

