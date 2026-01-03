Государственная полиция объявила набор инспекторов в различные подразделения, предлагая зарплату до 1784 евро до уплаты налогов. Будущим стражам порядка, таким как оперативным сотрудникам, предстоит пройти всего трёхмесячное обучение в Полицейском колледже, сообщает агентство LETA.

Инспекторы требуются в разных регионах Латвии — Кулдиге, Талсе, Салдусе, Вентспилсе, Юрмале, Риге и Олайне. Полиции нужны сотрудники в отделах реагирования, расследования административных правонарушений, превенции и оперативной работы.

Например, инспектору отдела реагирования предлагается зарплата от 1480 до 1610 евро до уплаты налогов. Эта сумма может варьироваться в зависимости от индивидуальных критериев кандидата. Также предусмотрена надбавка в размере 300 евро за выполнение определённых функций и задач.

От кандидатов требуется первое профессиональное высшее образование в области права, гражданской или военной обороны, коммерции и управления, социальных или поведенческих наук, либо в области информатики. Также необходима водительская категория B.

Тем кандидатам, которые ранее не служили в учреждениях системы Министерства внутренних дел или в Управлении мест заключения, придётся пройти трёхмесячные курсы повышения квалификации в Колледже Государственной полиции в Риге, ориентировочно в марте этого года.

Основные обязанности на этой должности — реагировать на сообщения о преступлениях или других правонарушениях, выезжать на место происшествия, патрулировать и выполнять необходимые меры безопасности для предотвращения и раскрытия правонарушений, задержания нарушителей, предотвращения несанкционированных мероприятий и беспорядков.

Инспекторам предстоит также оформлять административные дела, проводить внутренние проверки, а в случае выявления преступления — начинать уголовный процесс и проводить первоначальные следственные действия.

Кроме того, необходимо будет проводить проверки на алкоголь и другие опьяняющие вещества, а также регулировать движение транспорта и пешеходов.

Инспектору отдела превенции обещают зарплату от 1591 до 1621 евро. Его обязанности будут включать выявление и исследование проблемных зон, проведение профилактических мероприятий в среде повышенного риска и с лицами, представляющими риск, а также рассмотрение заявлений физических и юридических лиц.

Инспектору в отделе оперативной работы криминальной полиции предлагается зарплата до 1784 евро до уплаты налогов. Эти сотрудники, занимающиеся особенно секретной работой, также должны иметь первое профессиональное высшее образование в вышеуказанных сферах.

Кандидаты без предыдущей службы в системе МВД или местах заключения должны пройти трёхмесячную программу профессионального обучения в Полицейском колледже.

Подать заявки можно до конца января.