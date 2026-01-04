Baltijas balss logotype
Взрыв газа в Торнякалнсе - рижан заставят страховать многоквартирные дома? 1 1772

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.01.2026
LETA
Изображение к статье: Взрыв газа в Торнякалнсе - рижан заставят страховать многоквартирные дома?

В понедельник, 5 января, глава комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхолц обсудит с руководством Рижской стройуправы инцидент со взрывом газа, сообщила агентству ЛЕТА главный референт комитета Илва Скреба.

После взрыва газа в многоквартирном доме на ул. Баускас, 15, в Торнякалнсе, произошедшего в пятницу, 2 января, Эдгар Бергхолц созвал внеочередное заседание Рижской думы. В нём примут участие руководитель строительного управления и исполняющий обязанности руководителя департамента городского развития. На собрании планируется обсудить дальнейшую эксплуатацию здания, оказание поддержки управляющему домом и собственникам квартир, а также возможности городских властей по сокращению рисков подобных инцидентов в будущем.

Бергхолц подчеркнул, что в первую очередь сейчас важно обеспечить безопасное пребывание жильцов в здании. По заключению экспертов стройуправы до проведения углубленного технического обследования сертифицированным строительным специалистом находиться в доме запрещено.

Бергхолц считает, что одним из способов снижения рисков взрывов бытового газа в многоквартирных домах может стать обязательное страхование жилых домов. Это позволит обеспечить финансовые средства для быстрого восстановления здания в случае чрезвычайной ситуации. В настоящее время жилые дома страхуются сравнительно редко - чаще всего только отдельные квартиры. По мнению Бергхолца, нужно внедрить принцип, аналогичный ОСАГО: страховаться должно не только каждое транспортное средство, участвующее в дорожном движении, но и здания, в которых проживают люди.

В качестве второго направления Бергхолц предлагает пересмотреть требования и порядок обследования многоквартирных домов. По его мнению, обязательным должен стать технический журнал обследования инженерных коммуникаций здания, в котором по установленному алгоритму фиксируются проверки специалистов, в том числе по газовым системам. Также, по его мнению, следует пересмотреть действующие нормативы, чтобы обследования охватывали все ключевые системы дома в достаточном объеме - электричество, газ, строительные конструкции и другие инженерные коммуникации.

Третье направление, по мнению Бергхолца, связано с автоматизацией систем безопасности. В настоящее время владельцы квартир обязаны устанавливать только детекторы дыма, однако аналогичные устройства должны появиться и для обнаружения утечек газа. При срабатывании такой системы автоматически должна отключаться подача газа.

Как сообщалось, в результате взрыва газа в Торнякалнсе на улице Баускас погибли два человека, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). Еще два человека пострадали.

  • aa
    aa aa
    4-го января

    в случившемся виноват старый дурак. решение, как реагировать - определить других дураков и выгнать их с газифтцированых объектов

    5
    1

