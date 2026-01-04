После взрыва газа в многоквартирном доме на ул. Баускас, 15, в Торнякалнсе, произошедшего в пятницу, 2 января, Эдгар Бергхолц созвал внеочередное заседание Рижской думы. В нём примут участие руководитель строительного управления и исполняющий обязанности руководителя департамента городского развития. На собрании планируется обсудить дальнейшую эксплуатацию здания, оказание поддержки управляющему домом и собственникам квартир, а также возможности городских властей по сокращению рисков подобных инцидентов в будущем.

Бергхолц подчеркнул, что в первую очередь сейчас важно обеспечить безопасное пребывание жильцов в здании. По заключению экспертов стройуправы до проведения углубленного технического обследования сертифицированным строительным специалистом находиться в доме запрещено.

Бергхолц считает, что одним из способов снижения рисков взрывов бытового газа в многоквартирных домах может стать обязательное страхование жилых домов. Это позволит обеспечить финансовые средства для быстрого восстановления здания в случае чрезвычайной ситуации. В настоящее время жилые дома страхуются сравнительно редко - чаще всего только отдельные квартиры. По мнению Бергхолца, нужно внедрить принцип, аналогичный ОСАГО: страховаться должно не только каждое транспортное средство, участвующее в дорожном движении, но и здания, в которых проживают люди.

В качестве второго направления Бергхолц предлагает пересмотреть требования и порядок обследования многоквартирных домов. По его мнению, обязательным должен стать технический журнал обследования инженерных коммуникаций здания, в котором по установленному алгоритму фиксируются проверки специалистов, в том числе по газовым системам. Также, по его мнению, следует пересмотреть действующие нормативы, чтобы обследования охватывали все ключевые системы дома в достаточном объеме - электричество, газ, строительные конструкции и другие инженерные коммуникации.

Третье направление, по мнению Бергхолца, связано с автоматизацией систем безопасности. В настоящее время владельцы квартир обязаны устанавливать только детекторы дыма, однако аналогичные устройства должны появиться и для обнаружения утечек газа. При срабатывании такой системы автоматически должна отключаться подача газа.

Как сообщалось, в результате взрыва газа в Торнякалнсе на улице Баускас погибли два человека, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). Еще два человека пострадали.