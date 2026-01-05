Baltijas balss logotype
Из-за трагической аварии перекрыто движение на дороге Резекне-Гулбене 1 881

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Из-за трагической аварии перекрыто движение на дороге Резекне-Гулбене

В понедельник вечером из-за трагического столкновения двух грузовых и одного легкового автомобиля было перекрыто движение на дороге Резекне—Гулбене, свидетельствует опубликованная VSIA «Latvijas valsts ceļi» информация.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 56-м километре, у поворота на Ругайи. Движение на месте аварии полностью заблокировано.

Государственная полиция получила вызов в Лаздукалнскую волость Балвского края в 18:30. По предварительной информации, грузовой автомобиль был припаркован на обочине дороги без включённых огней, в том числе без аварийной сигнализации, и в него врезался другой грузовик. После этого водитель легкового автомобиля Nissan Juke врезалась во второй повреждённый грузовик и погибла.

В аварии также пострадали пассажирка легкового автомобиля и водитель второго грузового транспортного средства. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в ходе расследования.

Объезд места аварии возможен через Тилжу по дорогам Балви—Капуне, Карсава—Тилжа—Дублюкалнс и Резекне—Карсава.

#ДТП
(1)
  • Д
    Дед
    5-го января

    Дороги не чистят, не сыпят. Как быстро Латвия теряет цивилизованность.

    8
    1

