Обладательница титула "Мисс Россия - 2022" Анна Линникова пережила ужасный инцидент во время путешествия на Бали. Линникова заявила, что ее похитил "восточный мужчина", который удерживал на вилле, отобрал телефон и пытался изнасиловать. Благодаря своей находчивости и решимости, Анна смогла сбежать из заточения и незамедлительно обратилась в местную полицию.

"Тут законы жесткие. Либо его депортируют на 10 лет, либо он посидит в тюрьме", - сказала она, подчеркнув, что не намерена замалчивать произошедшее. По словам модели, такие случаи - далеко не редкость. Подобное случалось с несколькими ее подругами. "Берегите себя и учитесь самозащите", - резюмировала Линникова.

Это интересно: Анна давно высказывается на тему насилия. Она много лет проходила терапию, чтобы "перестать влюбляться в ужасных людей". В пример она приводит своего отчима, о котором не может сказать ничего хорошего. Она также призывает к принятию закона о домашнем насилии в России, отмечая: "У нас гибнет много женщин от рукоприкладства". Для нее это не абстракция, а личный опыт: в 2021 году она разорвала токсичные отношения, назвав их "убийственными для психики и тела".

Личная жизнь Линниковой - череда драм и разочарований. В 2023 году она объявила о помолвке с американцем Джексоном Хинклом, которого представила публике, как любящего и заботливого. Но вскоре они расстались. "Он - пустышка и нарцисс", - написала Анна, позже раскрыв, что сталкивалась с психологическим давлением и физическим насилием. После разрыва она вернулась в Россию и искала квартиру в Москве с помощью подписчиков.

Помимо этого, Линникова не раз оказывалась в центре скандалов. Летом 2025 года она жестко высказалась о браке Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова, назвав его "кармой за разрушение семьи Ольги Бузовой". В ответ Костенко оскорбила ее, назвав "лающей Моськой и клопом".

А в 2024 году, Анна пережила нападение таксиста в Санкт-Петербурге: водитель оскорблял ее и хватал за руки. Обращение в службу поддержки не дало результата, и она вынесла конфликт на публику ради извинений и компенсации.

Несмотря на все испытания, Анна не теряет веры в счастье. Побывав на свадьбе пару лет назад, она писала, что мечтает влюбиться взаимно и создать крепкую семью. Но теперь ее подход стал рациональным: "Лучше выйду замуж поздно или никогда, чем неправильно".