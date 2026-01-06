Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

25-летняя «Мисс Россия» Анна Линникова чудом спаслась от насильника на Бали 2 787

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эта Анечка всегда в отличной форме.

Эта Анечка всегда в отличной форме.

Она уже не впервые переживает сексуальные нападения.

Обладательница титула "Мисс Россия - 2022" Анна Линникова пережила ужасный инцидент во время путешествия на Бали. Линникова заявила, что ее похитил "восточный мужчина", который удерживал на вилле, отобрал телефон и пытался изнасиловать. Благодаря своей находчивости и решимости, Анна смогла сбежать из заточения и незамедлительно обратилась в местную полицию.

"Тут законы жесткие. Либо его депортируют на 10 лет, либо он посидит в тюрьме", - сказала она, подчеркнув, что не намерена замалчивать произошедшее. По словам модели, такие случаи - далеко не редкость. Подобное случалось с несколькими ее подругами. "Берегите себя и учитесь самозащите", - резюмировала Линникова.

503439892_683255901143304_7544188332272558956_n.jpg

Это интересно: Анна давно высказывается на тему насилия. Она много лет проходила терапию, чтобы "перестать влюбляться в ужасных людей". В пример она приводит своего отчима, о котором не может сказать ничего хорошего. Она также призывает к принятию закона о домашнем насилии в России, отмечая: "У нас гибнет много женщин от рукоприкладства". Для нее это не абстракция, а личный опыт: в 2021 году она разорвала токсичные отношения, назвав их "убийственными для психики и тела".

Личная жизнь Линниковой - череда драм и разочарований. В 2023 году она объявила о помолвке с американцем Джексоном Хинклом, которого представила публике, как любящего и заботливого. Но вскоре они расстались. "Он - пустышка и нарцисс", - написала Анна, позже раскрыв, что сталкивалась с психологическим давлением и физическим насилием. После разрыва она вернулась в Россию и искала квартиру в Москве с помощью подписчиков.

Помимо этого, Линникова не раз оказывалась в центре скандалов. Летом 2025 года она жестко высказалась о браке Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова, назвав его "кармой за разрушение семьи Ольги Бузовой". В ответ Костенко оскорбила ее, назвав "лающей Моськой и клопом".

600860833_839004012235158_2393496999963244076_n.jpg

А в 2024 году, Анна пережила нападение таксиста в Санкт-Петербурге: водитель оскорблял ее и хватал за руки. Обращение в службу поддержки не дало результата, и она вынесла конфликт на публику ради извинений и компенсации.

Несмотря на все испытания, Анна не теряет веры в счастье. Побывав на свадьбе пару лет назад, она писала, что мечтает влюбиться взаимно и создать крепкую семью. Но теперь ее подход стал рациональным: "Лучше выйду замуж поздно или никогда, чем неправильно".

Читайте нас также:
#преступность #отношения #женщины #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
1
0

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го января

    У нас гибнет много женщин от рукоприкладства -- Ничего страшного - это такая национальная утеха у большинства народов. Раз бьёт - значит любит и чем сильнее бьёт тем его любовь сильнее!

    2
    0
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    6-го января

    Какая важная информация. Да ложить мне на неё, по мне хоть 15 папуасов её от имели бы, мне вообще фиолетово. Для неё на одного меньше, на одного больше, думаю роли не большой сыграла бы. Зачем мне это знать.

    3
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Юрмале снесут здание легендарного ресторана «36. līnija»
Изображение к статье: В Даугавпилсе спасатели извлекли из реки тело погибшего человека
Изображение к статье: Задержана еще одна группа беглецов. Иконка видео
Изображение к статье: Два отчаянных любителя подлёдной рыбалки решили проверить толщину льда под Алуксне; одного спасти не удалось

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Доля теневой экономики в Латвии в прошлом году, возможно, продолжила снижаться - глава СГД
Бизнес
1
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео