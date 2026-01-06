На данный момент всё указывает на то, что лицо, виновное во взрыве газа на улице Баускас в Риге, погибло, напомнил во вторник в интервью LTV в передаче «Утренняя панорама» министр внутренних дел Рихард Козловскис, пишет ЛЕТА.

Министр отметил, что полиция продолжает работу по начатому делу, однако он считает маловероятным, что появятся новые версии о других возможных виновных.

На данный момент самым актуальным остаётся вопрос, волнующий жителей: можно ли будет вообще продолжать эксплуатацию дома, добавил политик.

Как сообщалось ранее, во взрыве газа в Торнякалнсе, в многоквартирном доме на улице Баускас, погибли два человека — человек, который в одной из квартир незаконно манипулировал с газопроводом, и сотрудник Аварийной службы газоснабжающей компании «Gaso», прибывший по вызову о возможной утечке газа. Ещё два человека пострадали.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме произошёл из-за умышленного повреждения газопровода. В результате взрыва частично обрушились четвёртый и пятый этажи здания, а также крыша.

Дом обслуживает ООО «Latvijas namsaimnieks», в нём находится 74 квартиры, четыре из которых принадлежат самоуправлению. По пока не подтвержденной официально информации, взрыв произошёл из-за нелегального газового подключения в квартире, принадлежащей самоуправлению.

После взрыва здание было признано находящимся в аварийном состоянии, и его эксплуатация запрещена. Департамент городского развития Рижской думы обязал владельцев здания незамедлительно привлечь сертифицированного строительного специалиста для проведения технического обследования дома. Это необходимо для оценки масштабов повреждений, определения условий допустимой частичной эксплуатации здания и возможных сценариев его восстановления.