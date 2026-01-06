Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новые версии о виновных во взрыве газа в Риге, скорее всего, не появятся — министр 0 514

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новые версии о виновных во взрыве газа в Риге, скорее всего, не появятся — министр
ФОТО: LETA

На данный момент всё указывает на то, что лицо, виновное во взрыве газа на улице Баускас в Риге, погибло, напомнил во вторник в интервью LTV в передаче «Утренняя панорама» министр внутренних дел Рихард Козловскис, пишет ЛЕТА.

Министр отметил, что полиция продолжает работу по начатому делу, однако он считает маловероятным, что появятся новые версии о других возможных виновных.

На данный момент самым актуальным остаётся вопрос, волнующий жителей: можно ли будет вообще продолжать эксплуатацию дома, добавил политик.

Как сообщалось ранее, во взрыве газа в Торнякалнсе, в многоквартирном доме на улице Баускас, погибли два человека — человек, который в одной из квартир незаконно манипулировал с газопроводом, и сотрудник Аварийной службы газоснабжающей компании «Gaso», прибывший по вызову о возможной утечке газа. Ещё два человека пострадали.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме произошёл из-за умышленного повреждения газопровода. В результате взрыва частично обрушились четвёртый и пятый этажи здания, а также крыша.

Дом обслуживает ООО «Latvijas namsaimnieks», в нём находится 74 квартиры, четыре из которых принадлежат самоуправлению. По пока не подтвержденной официально информации, взрыв произошёл из-за нелегального газового подключения в квартире, принадлежащей самоуправлению.

После взрыва здание было признано находящимся в аварийном состоянии, и его эксплуатация запрещена. Департамент городского развития Рижской думы обязал владельцев здания незамедлительно привлечь сертифицированного строительного специалиста для проведения технического обследования дома. Это необходимо для оценки масштабов повреждений, определения условий допустимой частичной эксплуатации здания и возможных сценариев его восстановления.

Читайте нас также:
#Рига #полиция #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
2
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Юрмале снесут здание легендарного ресторана «36. līnija»
Изображение к статье: В Даугавпилсе спасатели извлекли из реки тело погибшего человека
Изображение к статье: Задержана еще одна группа беглецов. Иконка видео
Изображение к статье: Два отчаянных любителя подлёдной рыбалки решили проверить толщину льда под Алуксне; одного спасти не удалось

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео