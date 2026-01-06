Baltijas balss logotype
Украинские силовики за деньги помогают бежать из сражающейся страны

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.01.2026
Изображение к статье: Задержана еще одна группа беглецов.

Задержана еще одна группа беглецов.

Граждане свободолюбивого государства стремятся не только к соседям в ЕС и НАТО, но и в авторитарную Беларусь.

Наибольшее количество попыток незаконного пересечения государственной границы Украины в настоящее время фиксируют на границе с Молдовой и Румынией. Об этом в телеэфире сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Ежедневно мы задерживаем граждан, которые хотят незаконно пересечь границу. И это происходит по многим направлениям. В первую очередь, больше всего их задерживается на границе с Румынией и Молдовой", - рассказал он.

По словам Демченко, с осени количество лиц, пытающихся незаконно покинуть территорию Украины, постепенно уменьшается по сравнению с летним периодом, но попытки нарушений остаются ежедневными. Снижение количества попыток частично связано с ухудшением погодных условий, но даже зимой люди продолжают рисковать жизнью, пытаясь пересечь границу через реки или труднодоступные горные участки.

Представитель Госпогранслужбы добавил, что в этом году наблюдается увеличение попыток незаконного пересечения границы на направлении с Беларусью.

"На данный момент таких нарушителей на участке границы с Беларусью было задержано почти 1400. То есть фактически это меньше, чем на участках границы с странами Европейского Союза, но, как видим, и на этом направлении также начались попытки незаконно пересечь государственную границу", - отметил он.

Ранее был задержан инспектор пограничной службы в Одесской области, который зарабатывал на незаконном переправлении мужчин призывного возраста через государственную границу вне пунктов пропуска. Отмечается, что имея доступ к информации о охране границы, пограничник разработал маршрут для "клиентов" и оставлял инструкции под одной из цистерн в заранее оговоренном месте на окраине одного из пограничных сел.

Деньги - по 5 тыс. долларов США с каждого мужчины - он требовал оставлять отдельно, под трансформатором за пределами того же села, на обочине дороги. "Оплату" нужно было подтвердить фототчетом.

В Закарпатье же разоблачили военнослужащего, который продавал уклонистам маршруты в Европу за криптовалюту.

За $2 тыс. он предоставлял подробные инструкции по незаконному пересечению границы с Румынией.

Читайте нас также:
#Украина #граница #Европа #миграция #контрабанда #коррупция #Беларусь
Оставить комментарий

    Aleks
    6-го января

    А что можно вообще ждать от наемников,вооюющих за деньги и в стране ,где так же нет никакой идеологи,кроме идеологии Золотого тельца?Если силовик видит как богатеет власть Украины,то он то что должен делать?! Кстати,в России та же байда.Никакой идеологии,кровопийцы власть и олигархи,а разве по другому может быть в странах дикого капитализма и где до сих пор не могут нажраться бабла? Поэтому что уж осуждать низшие звенья,когда верхние протухли окончательно 👽

