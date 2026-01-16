Baltijas balss logotype
При пожаре жилого дома в Кекавской волости погибли двое детей 1 2767

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.01.2026
LETA
Изображение к статье: При пожаре жилого дома в Кекавской волости погибли двое детей
ФОТО: LETA

В пятницу утром в результате пожара в жилом доме в селе Крусткалны Кекавской волости Кекавского края погибли два человека, 29 человек были спасены, несколько из них пострадали, еще 15 эвакуировались самостоятельно, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В Службе неотложной медицинской помощи подтвердили, что погибли несовершеннолетние. Пожар произошел в здании на ул. Яунлазду, 5.

В 4:59 ГПСС получила информацию о том, что в Кекавском крае в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома возник пожар. Прибывшие на место пожарные-спасатели констатировали, что по этажам здания стремительно распространяется открытое пламя. Пожарные-спасатели незамедлительно приступили к обыску всех квартир и спасению людей.

Из горящего здания пожарные спасли 29 человек, из них 18 - в спасательных масках, шесть - с помощью автолестниц, еще пятерых - с помощью трехступенчатой выдвижной лестницы.

Скорая помощь потребовалась семи людям: четверо пострадавших были госпитализированы, еще троим госпитализация не потребовалась.

В результате пожара погибли два человека. Собственными силами из здания эвакуировались еще 15 человек.

В пятницу утром пожарные-спасатели продолжают работу на месте происшествия - идет снос конструкций.

В самоуправлении Кекавского края агентству ЛЕТА сообщили, что в связи с произошедшим в пятницу утром состоится заседание группы по управлению кризисами, на котором планируется обсудить в том числе необходимую помощь пострадавшим.

#пожар #Латвия #ЧП #трагедия #эвакуация #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
3
8
3
0

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    16-го января

    В чём причина пожара? Это главный вопрос, который не назван в материале. Очевидный непрофессионализм журналистики.

    15
    1

