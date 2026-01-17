За первые 16 дней января не выявлено ни одной попытки незаконного пересечения белорусско-латвийской границы, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Правительство продлило режим усиленной охраны границы с Беларусью до 30 июня этого года. Усиленный режим контроля установлен в Лудзенском крае, в Краславском крае, Аушгдаугавском крае и Каунатской волости Резекненского края.

В прошлом году Госпогранохрана предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. 31 нелегальному мигранту позволили пересечь границу по гуманитарным причинам.

В 2024 году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы, по гуманитарным соображениям в Латвию пропущено 26 человек.