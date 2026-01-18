Baltijas balss logotype
Финские спецслужбы: нет доказательств, что Москва рвет кабели на Балтике

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Судно Fitburg в настоящее время подозревается в повреждении кабелей.

Судно Fitburg в настоящее время подозревается в повреждении кабелей.

"Такие дискуссии выгодны России, поскольку укрепляют образ её всемогущества".

Полиция безопасности Финляндии Supo считает, что в настоящее время нет оснований полагать, что Россия использует посредников для морских диверсий в Балтийском море.

Yle спросило у Supo, можно ли назвать повреждение подводных кабелей типичным методом воздействия со стороны России, а также что разведка думает о публичных дебатах на эту тему.

В электронном письме Полиция безопасности обратила внимание, что подтверждённые российские диверсии в Европе были сосредоточены на наземных объектах. Для совершения таких актов использовались посредники (proxy), а цели выбирались заранее.

– На европейском уровне нет никаких признаков того, что РФ готовила посредников для выполнения задач на море, – отметили в Supo.

При этом судно Fitburg в настоящее время подозревается в повреждении кабелей в преддверии Нового года. В Supo подчеркнули, что не занимают позицию по рассматриваемому делу, а комментируют ситуацию в целом.

Профессор исследований в области разведки Кари Люхто заявил, что, по его мнению, ”довольно очевидно”, что за произошедшим с кабелем в Финском заливе стоит Россия. Год назад депутат Европарламента Пекка Товери (КП) в интервью газете The Washington Post назвал обрывы кабелей в Балтийском море типичными российскими гибридными операциями.

По данным Supo, в публичных дебатах различные события, не имеющие никакого отношения к России, постоянно и безосновательно интерпретируются как попытка российского влияния.

– Такие дискуссии выгодны России, поскольку укрепляют образ её всемогущества.

По оценке Supo, повреждения подводной инфраструктуры не являются редкостью ни в Балтийском море, ни в мире в целом. Раньше об этой теме почти не говорили.

– Якоря на протяжении 2000-х годов постоянно повреждали кабели в Балтийском море, но эти инциденты не доходили до СМИ.

Наиболее распространённой причиной обрыва кабеля могла быть, например, рыбалка или постановка судна на якорь.

В Supo заявляют, что в Балтийском море телекоммуникационные кабели проложены под судоходными путями и вблизи них, что увеличивает риски их повреждения.

– В Балтийском море ущерб инфраструктуре, причинённый судами, ранее в основном происходил в осенние и зимние месяцы, когда погодные условия обычно сложные.

Однако, по данным полиции безопасности, в последние годы увеличилось количество повреждённой инфраструктуры, поскольку в Балтийском море стало больше кабелей, чем раньше.

В Supo считают, что коммерческое судоходство в Балтийском море имеет важное значение для экономики и безопасности поставок России, и поэтому власти хотят обеспечить сохранение этого маршрута открытым.

При этом соседние государства Балтийского моря испытывают опасения по поводу судоходства в нынешней ситуации с безопасностью.

– В нынешних условиях соседние прибрежные государства готовы реагировать на любые угрозы, которые могут нанести вред их критически важной инфраструктуре или судоходству.

#Финляндия #разведка #безопасность #Балтийское море #инфраструктура #судоходство #телекоммуникации #Россия #политика
Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го января

    Если бы Москва реально захотела лишить вас связи и электричества, давно бы уже всё сделала. А так один умный финн пытается предотвратить эпидемию "синдрома Форрестола" - помнится, этот сенатор даже собственную диарею склонен был русским приписывать...

    27
    1
  • Д
    Дед
    18-го января

    И кому нужны доказательства. Хайли лайкли в демократическом обществе самые главные доказательства.

    32
    1

