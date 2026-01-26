Устаревшая система теплоснабжения в помещениях Латвийского государственного архива в Риге, на улице Безделигу, не в состоянии обеспечить достаточное тепло — в залах обслуживания посетителей температура составляет 16 градусов по шкале Цельсия, сообщает Латвийское телевидение.

В телепередаче отмечается, что от холода страдают посетители архива и сотрудники. Несмотря на дополнительные обогреватели, температура на рабочих местах ниже допустимой — к концу дня кабинеты сотрудников удаётся прогреть лишь до 15–16 градусов.

Директор Латвийского национального архива Мара Спруджа жалуется, что для замены построенного в советские времена теплового узла и восстановления подачи тёплого воздуха требуется 100 тысяч евро.

Государственная инспекция труда в ходе проверки установила, что температура на рабочих местах даже с учётом всех дополнительных обогревателей была существенно ниже установленных правилами Кабинета министров 19 градусов.

Спруджа рассказала, что проблемы с теплоснабжением начались в конце декабря, когда все сотрудники работали удалённо и во всех зданиях архива была понижена температура, чтобы сократить расходы на отопление. Однако после снижения температуры система не смогла восстановить нормальную работу.

Министерство культуры осведомлено о ситуации в Латвийском национальном архиве. Заместитель государственного секретаря Байба Мурниеце сообщила, что министерство обратится к правительству с просьбой о выделении средств из фонда непредвиденных расходов для преодоления этого кризиса в государственном архиве.