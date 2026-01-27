Один из задержанных в прошлом году и теперь обвиняемых в шпионаже в пользу России мужчин работал электриком, выяснило агентство LETA.

В прокуратуре агентству LETA сообщили, что в настоящее время по делу предъявлено обвинение и оно вручено обвиняемому.

В прокуратуре подтвердили, что обвиняемый работал электриком, ему от 25 до 30 лет. Мужчина не женат.

В настоящее время прокуратура не предоставляет более подробную информацию о деталях обвинения, поскольку они засекречены. Вместе с тем в прокуратуре подтвердили, что действия обвиняемого были мотивированы идеологически.

Как сообщалось ранее, Служба государственной безопасности (СГБ), направившая дело в прокуратуру, в недавнем пресс-релизе указала, что уголовный процесс против этого лица был начат 14 октября 2025 года на основании информации, предоставленной Службой военной разведки и безопасности (СВРБ).

В ходе расследования было установлено, что гражданин Латвии собирал и передавал российской военной разведке (ГРУ) информацию о частной инфраструктуре на территории Латвии, которую можно использовать в авиации, например, аэродроме "Спилве", о присутствии союзных сил НАТО в стране и различных актуальных вопросах оборонной отрасли. Также он передавал ГРУ сведения об общественных настроениях в Латвии, оказываемой поддержке Украине и объектах критически важной инфраструктуры на территории Латвии.

Кроме того, по заданию российского спецслужбы мужчина собирал практическую информацию, например, об условиях приобретения предоплаченных SIM-карт мобильной связи в Латвии — можно ли их купить, не раскрывая свою личность.

В ходе расследования СГБ установила, что лицо поддерживало конспиративную связь с офицером российского ГРУ и передавало ему собранную информацию во время встреч на территории России.

СГБ в сотрудничестве с СВРБ задержала подозреваемого в ночь на 18 октября 2025 года. В качестве меры пресечения ему избран арест.