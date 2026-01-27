Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Один из недавно задержанных шпионов работал электриком 6 1569

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Один из недавно задержанных шпионов работал электриком
ФОТО: LETA

Один из задержанных в прошлом году и теперь обвиняемых в шпионаже в пользу России мужчин работал электриком, выяснило агентство LETA.

В прокуратуре агентству LETA сообщили, что в настоящее время по делу предъявлено обвинение и оно вручено обвиняемому.

В прокуратуре подтвердили, что обвиняемый работал электриком, ему от 25 до 30 лет. Мужчина не женат.

В настоящее время прокуратура не предоставляет более подробную информацию о деталях обвинения, поскольку они засекречены. Вместе с тем в прокуратуре подтвердили, что действия обвиняемого были мотивированы идеологически.

Как сообщалось ранее, Служба государственной безопасности (СГБ), направившая дело в прокуратуру, в недавнем пресс-релизе указала, что уголовный процесс против этого лица был начат 14 октября 2025 года на основании информации, предоставленной Службой военной разведки и безопасности (СВРБ).

В ходе расследования было установлено, что гражданин Латвии собирал и передавал российской военной разведке (ГРУ) информацию о частной инфраструктуре на территории Латвии, которую можно использовать в авиации, например, аэродроме "Спилве", о присутствии союзных сил НАТО в стране и различных актуальных вопросах оборонной отрасли. Также он передавал ГРУ сведения об общественных настроениях в Латвии, оказываемой поддержке Украине и объектах критически важной инфраструктуры на территории Латвии.

Кроме того, по заданию российского спецслужбы мужчина собирал практическую информацию, например, об условиях приобретения предоплаченных SIM-карт мобильной связи в Латвии — можно ли их купить, не раскрывая свою личность.

В ходе расследования СГБ установила, что лицо поддерживало конспиративную связь с офицером российского ГРУ и передавало ему собранную информацию во время встреч на территории России.

СГБ в сотрудничестве с СВРБ задержала подозреваемого в ночь на 18 октября 2025 года. В качестве меры пресечения ему избран арест.

×
Читайте нас также:
#СГБ #Латвия #шпионаж #задержание #ГРУ #Россия #арест
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
7
1
1
0
2
3

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео