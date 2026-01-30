Расположенный в Риге на улице Чака ликероводочный комбинат "Amber Latvijas balzams" подал в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты, говорится в сообщении компании, поступившем в пятницу на биржу "Nasdaq Riga".

Процесс правовой защиты нужен предприятию для реструктуризации своих финансовых обязательств.

Руководство ликероводочного комбината сообщило: «Решение обратиться за правовой защитой последовало за отчуждением активов "Amber Beverage Group" в России и масштабной кибератакой, говорится в сообщении компании. На решение также повлияли проблемы на мировых рынках спиртных напитков».

Как утверждает предприятие, сочетание этих факторов привело к значительной задержке платежей по акцизному налогу. После длительных переговоров со Службой государственных доходов (СГД) банковские счета предприятия были заморожены.

Обязательства, возникшие с 30 января 2026 года и далее, будут погашаться в ходе обычной деятельности. Во время процесса сотрудники будут получать зарплату в обычном режиме.

По состоянию на 31 декабря 2024 год в компании работало 428 сотрудников.

"Это было трудное, но необходимое решение, чтобы защитить нашу компанию, бренды и рабочие места в "Latvijas Balzams". Процесс правовой защиты дает нам юридическую защиту, необходимую для соглашения с кредиторами и выхода на устойчивый путь развития", - сказал генеральный директор "Amber Beverage Group" Нормунд Станевич.

В июле 2024 года ликероводочный завод "Amber Beverage Group" в России был национализирован, а в следующем месяце компания подверглась скоординированной кибератаке, которая привела к временной приостановке деятельности.

"Amber Latvijas balzams" опосредованно принадлежит выходцу из России миллиардеру Юрию Шефлеру. После распада СССР Юрий Шефлер переписал на себя бренды водок «Столичная» и «Московская», купил заводик в Риге и начал разливать здесь водку для баров Западной Европы и США. На этом и заработал несколько миллиардов.

В последние годы Юрий Шефлер основательно поиздержался: еще в 2021 году его состояние оценивалось в 2,6 млрд долларов США, в 2026 году осталось «только» 1,1 миллиарда.

Искали деньги в Британии

Деньги для затыкания дыр ищут даже в Британии. Около года назад подконтрольный Шефлеру алкогольный дистрибьютор Amber Beverage UK передал собственные активы в залог британской компании Ultimate Finance Limited.

Из соглашения следует, что в залог могли быть переданы права на уже имеющиеся и будущие земельные участки (и в собственности, и в аренде), интеллектуальную собственность и воздушные суда. Заложенный Amber Beverage UK специализируется на продаже вина, пива и других алкогольных напитков. В портфель входят 60 международных брендов. Среди них, к примеру, текила Fortaleza, виски Kentucky Owl, финская водка Koskenkorva, ром Don Papa и другие.

Большую часть портфеля компании по количеству марок занимают ликеры — 14 брендов, в том числе Riga Black Balsam (Рижский черный бальзам), Valhalla и другие.

Миллиардер миллиардеру глаз не выклюет?

В свою очередь кредитор – Ultimate Finance – предоставляет услуги, связанные с разработкой финансовых решений для малого и среднего бизнеса. То есть дает им в долг.

С сентября 2015 года Ultimate Finance входит в Tavistock Group британского миллиардера Джозефа Льюиса.

Льюис, по данным Forbes USA, владеет основным пакетом в футбольном клубе Английской премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур». Ему также принадлежит и британский оператор пабов Mitchells & Butlers, который насчитывает 1,7 тыс. точек по всей стране. Forbes USA оценивала состояние бизнесмена в 6,3 млрд долларов США.

Джозеф Льюис человечек непростой. В 2023 году прокуратура США предъявила Льюису обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. В январе 2024 года бизнесмен свою вину признал. А уже в декабре Financial Times писала, что Льюис избежит тюремного заключения: федеральный судья на Манхэттене согласился приговорить на тот момент 87-летнего миллиардера к штрафу в размере 5 млн долларов США и трем годам исправительных работ.