Американские старики отсудили право доживать в Неаполе 1 597

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Великий и ужасный мегаполис Италии.

Власти страны Евросоюза готовились к депортации сениоров.

История Джона Д. Эллисона (80 лет) и Джен Мерете Вайс (74 года) — супругов из США, которые уже давно стали своими в Неаполе — закончилась победой в суде и важным юридическим прецедентом. После получения постановления о высылке за проживание без визы они подали иск в административный суд — и выиграли его.

Что произошло

Пара переехала из Нью-Йорка в Неаполь в 2018 году, поселившись на площади Беллини. Жили скромно, участвовали в жизни города, помогали бездомным, вели творческую жизнь: Джон — бывший фотограф, Джен — писательница. Загвоздка заключалась в том, что они годами продолжали жить без документов, вьехав по турвизам.

В 2024 году, наконец, они решили легализовать статус, чтобы пользоваться медицинскими услугами, и направили заявление на ВНЖ.

В 2025 году — неожиданный удар: заявление признано неприемлемым, им вручается постановление о высылке с приказом о выдворении.

Что решил суд

Шестая секция административного суда Неаполя отменила постановление. В решении указано:

«Наличие стабильного жилья, достаточного дохода (3600 евро ежемесячной пенсии) и отсутствие угрозы обществу — достаточные основания для выдачи ВНЖ, даже если закон нарушался годами».

Суд признал: человеческий фактор и социальная реальность — важнее бюрократической формальности.

«Мы не хотим возвращаться в США, особенно после победы Трампа», — объясняет Джон, отсылая к политической ситуации, усилившей их желание остаться в Италии.

«Мы — граждане мира, мы выбрали этот город сердцем», — добавляет Джен.

Стелла Арена, адвокат:

«Эта история — иллюстрация того, как тяжело бывает обычному человеку легализовать своё положение в Италии, даже если он соответствует всем требованиям. Представьте, каково тем, кто прибывает из мест, где идут войны или царит бедность».

Андреа Кьяппетта, юрист-исследователь:

«Этот случай подчеркнул важность независимости судей, которые способны защищать право личности даже перед бюрократически формализованной системой».

Это не просто победа Джона и Джен — это предполагаемый шаг в сторону гуманизации миграционного законодательства в случаях, где моральные, социальные и фактические обстоятельства сильно перевешивают формальные нарушения.

#США #права человека #Италия #бюрократия
