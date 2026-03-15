В субботу в Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали четыре человека, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Среди пострадавших было два пешехода, а всего за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий.

За последние 24 часа на дорогах Латвии были задержаны 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждены два административных и 10 уголовных дел.

Оформлено 211 протоколов за превышение скорости, три за агрессивное вождение и всего 523 административных протокола за нарушения правил дорожного движения.