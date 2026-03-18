В микрорайоне Пашилайчяй в Вильнюсе мужчина, пришедший в филиал банка «Artea», распылил слезоточивый газ и похитил документы.

В данный момент лицо разыскивается. В соседних районах работают полицейские подразделения.

«Поступило сообщение, что в филиал банка на улице Жеминос в Вильнюсе вошёл человек, распылил газ и, возможно, забрал банковскую папку с документами. Он скрылся, сейчас ведётся его поиск, работают крупные силы полиции, движение на соседних улицах закрыто», — прокомментировал ситуацию Радио LRT представитель полиции Рамунас Матонис.

По его словам, полицейские ищут человека по приметам, указанным свидетелями, надеясь, что подозреваемого вскоре найдут и задержат. По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.

Руководитель отдела коммуникаций Вильнюсского округа полиции Юлия Самороковская также сообщила, что начато предварительное расследование.

«На место происшествия направлены значительные силы полиции, работают сотрудники правоохранительных органов, перекрыты соседние улицы», — отметила она. По её словам, на месте также работают сотрудники Департамента пожарной охраны и спасения.

Ответственные специалисты банка также выехали на место происшествия и сотрудничают с полицией.

«Для таких случаев у нас есть процедуры безопасности. Средства и данные клиентов находятся в безопасности», — утверждает руководитель банка «Artea» Саулюс Ярмалис.

В ближайшие дни филиал «Artea» на улице Жемынас в Вильнюсе работать не будет. В других отделениях банка усилен контроль и бдительность.