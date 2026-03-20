Минный тральщик Военно-морских сил Эстонии Admiral Cowan получил на этой неделе повреждения из-за ледовой обстановки и в связи с этим был направлен на внеплановый ремонт.

"16 марта, при выходе из территориальных вод Эстонии, тральщик ВМС EML Admiral Cowan получил повреждения из-за исключительно сложных ледовых условий, в связи с чем на судне проводится внеочередной ремонт", - ответил на запрос ERR офицер по связям с общественностью ВМС Эстонии.

Он подтвердил, что данный инцидент касается только одного корабля и остальные тральщики ВМС находятся в рабочем состоянии и готовы выполнять поставленные задачи.

В ВМС не уточнили серьезность повреждений, ледовый класс корабля и стоимость ремонта.

В новостную редакцию ERR поступила информация о том, что повреждения получил также другой корабль ВМС - патрульный корабль Raju. В ВМС сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

Admiral Cowan - первый из трех тральщиков класса Sandown, приобретенных ВМС Эстонии у Великобритании. Остальные два тральщика носят названия Ugandi и Sakala.

Admiral Cowan был передан ВМС Эстонии в апреле 2007 года.