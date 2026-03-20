Жизнь 70-летней артистки никогда уже не будет прежней.

Лариса Долина продолжает выходить в свет и выступать, несмотря на затяжной скандал вокруг истории с квартирой. Перед концертом в рамках фестиваля «Триумф джаза» в Петербурге артистка вновь подробно высказалась о пережитом стрессе.

Лариса Долина призналась, что эта ситуация стала для нее серьезным жизненным испытанием и помогла по-новому взглянуть на свое окружение.

Любая жизненная ситуация все ставит на свои места. Меня поддержали очень многие, за что я им буду бесконечно благодарна. Но есть и те люди, которые показали, кто они на самом деле. Это было полезно. Наверное, такое испытание мне послал Господь. Я выдержала его, я с ним справилась. И еще раз благодарю всех, кто меня поддержал, - сказала Лариса Долина.

По словам певицы, несмотря на пережитое, она старается сохранять спокойствие и не зацикливаться на негативе, связанном с этой историей. Но ради своей безопасности, Долина теперь осторожно пользуется телефоном.

Может быть, мне и поступают до сих пор угрозы, но у меня теперь все телефоны под защитой. Я поставила серьезные программы, которые блокируют звонки и сообщения с незнакомых номеров. Возможно, кто-то и пишет, но меня это не интересует, - отметила Долина.

Ранее стало известно, что артистка подала иск о взыскании 176 миллионов рублей с осужденных по делу о мошенничестве с ее квартирой. Скандал вокруг недвижимости Долиной начался после того, как она продала квартиру под влиянием аферистов, представившихся сотрудниками спецслужб.

Ранее за Долину вступился ее коллега Игорь Бутман, призвав прекратить травлю певицы и напомнив, что она стала жертвой профессиональных мошенников. История с продажей элитной недвижимости и последующими судебными разбирательствами вызвала широкий общественный резонанс и до сих пор активно обсуждается.