Начат уголовный процесс по факту еще одной смерти студента в гостинице РТУ

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.03.2026
LETA
Государственная полиция начала уголовный процесс по факту смерти студента в служебной гостинице Рижского технического университета (РТУ).

В отделе общественных отношений Госполиции агентству ЛЕТА подтвердили, что в помещениях гостиницы было обнаружено тело человека.

По факту произошедшего начат уголовный процесс и расследование обстоятельств случившегося.

В июне 2021 года в этом общежитии такуже случился трагический инцидент. Около 23:00 из одного из последних этажей гостиницы выпрыгнул или выпал молодой человек. Тело уже умершего парня в траве нашли местные. Прибывшая на место полиция опросила живущих в гостинице людей и все еще продолжает следствие.

«В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 13 статье уголовного закона. Сейчас ведется следствие, однако имеющаяся на данный момент информация не свидетельствует о совершенном преступлении», - заявили в полиции.

По информации полиции, молодой человек упал с девятого этажа.

Представители РТУ, в свою очередь, подтвердили, что парень был студентом, выразили соболезнования близким умершего, но отказались от более подробных комментариев в связи с начатым уголовным процессом.

Читайте нас также:
#полиция #госполиция #уголовный процесс
