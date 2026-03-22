Половину дуэта Modern Talking заподозрили в любви к России и запретили в Литве 5 1224

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.03.2026
BB.LV
Дитер Болен (блондин) в молодости.

В Литве отменили концерты немецкого певца и бывшего участника дуэта Modern Talking Дитера Болена, сообщает портал LRT.

72-летний артист должен был выступить со своей группой Blue System на арене «Швитурис» в Клайпеде 20 ноября в честь 15-летия арены. На следующий день у него был запланирован концерт на стадионе «Жальгирис» в Каунасе.

Несколько дней назад ссылки на эти мероприятия исчезли из системы распространения билетов. Дистрибьюторы заявили порталу, что билеты на эти концерты больше не продаются. Эти данные также подтвердил представитель арены «Жальгирис».

«Да, концерт в Каунасе отменен. Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей арене», — сказал он.

Официально причины отмены концертов не разглашались. Издание отмечает, что в прошлом Болен критиковал охлаждение отношений между Германией и Россией, называя сотрудничество стран «командой мечты».

Кроме того, в своих интервью он выступал против западных санкций в отношении Москвы, а недавно заявил, что «у Украины нет шансов против России», говорится в статье.

#Литва #Украина #санкции #музыка #Россия #политика
