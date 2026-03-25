"Я выпил один мартини и поехал домой со своими чертовыми друзьями".

Раскрыты подробности сканада в шоу-бизнесе! На недавно опубликованных кадрах с нательной камеры полицейского видно, как взволнованный Джастин Тимберлейк жалуется на то, как с ним обращаются, и пытается разрядить обстановку неловкой шуткой.

Полицейское управление Саг-Харбора опубликовало видео с нательной камеры, снятое, когда суперзвезда был арестован за вождение в нетрезвом виде после выхода из исторического American Hotel.

Ранее Тимберлейк безуспешно пытался предотвратить публикацию видеозаписи, заявляя, что находился «в крайне уязвимом состоянии во время встречи с сотрудниками правоохрательных органов на дороге».

45-летний вокалист был в наручниках в полицейском участке, пытаясь сохранить уважительное отношение к офицерам, одновременно преуменьшая количество выпитого им алкоголя в тот вечер.

«Я ценю вашу работу, ребята, — сказал певец, исполнитель хита SexyBack. — Я выпил один мартини и поехал домой со своими чертовыми друзьями».

Офицер объяснил обладателю премии «Грэмми», что, исходя из наблюдений полиции и неудовлетворительных результатов тестов на трезвость, проведенных на месте происшествия, было принято решение о его аресте.

Расстроенный Тимберлейк ответил: «Вы, парни, обращаетесь со мной как с преступником».

Тимберлейк, который в момент остановки находился в своем BMW X7 2025 года выпуска, похоже, пытался разрядить обстановку в разговоре с полицейскими.

Ссылаясь на документы, поданные полицией, в которых его раса была указана как «белый», Тимберлейк в шутку спросил: «Белый?», а затем, рассмеявшись, уточнил, что пошутил.

На отдельных видеозаписях, опубликованных властями, Тимберлейк выглядел растерянным и нервным из-за инструкций по прохождению тестов на трезвость, которые ему предложили пройти полицейские.

«Это сложные тесты», — сказал Тимберлейк. «У меня бешено бьется сердце».

В итоге Тимберлейка заковали в наручники и взяли под стражу после того, как он отказался пройти тест на алкотестере.

В конечном итоге, менее чем через три месяца после инцидента, вокалист, известный по песне "What Goes Around... Comes Around", заключил сделку со следствием.