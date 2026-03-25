Переходил шоссе, где авто мчатся со скоростью 90 км/ч: пешеход сам себе «подписал приговор»

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Переходил шоссе, где авто мчатся со скоростью 90 км/ч: пешеход сам себе «подписал приговор»
ФОТО: скриншот видео TV3

В Риге, на улице Карля Улманя гатве в направлении Юрмалы, в месте, где разрешенная скорость движения уже достигает 90 км/ч, во вторник был сбит пешеход.

Мужчина пересекал шоссе в запрещенном месте и, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Судя по положению автомобиля Audi, попавшего в столкновение, водитель двигался по третьей полосе. Передняя часть машины не выглядела поврежденной, однако было оторвано правое зеркало — вероятно, именно им был задет пешеход.

"Оценив полученную информацию, на место происшествия были направлены две бригады медиков, в том числе бригада врачей-специалистов, которую направляют в более тяжелых случаях. Пострадавший получил тяжелые травмы — тяжелую политравму. Он был без сознания. После оказания помощи на месте, в сопровождении врача-специалиста пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение", — указала представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.

#ДТП #скорость #травмы
Видео