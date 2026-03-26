Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Волыни начата эксгумация убитых в 1943 году поляков 3 1802

Дата публикации: 26.03.2026
BB.LV
Жертвы расправы в селе Липки.

Жертвы расправы в селе Липки.

Ученые проведут именную идентификацию жертв на основе генетического материала, взятого у живущих родственников.

В местности Углы — Сарненский район, Ровенская область — в Украине начинаются поиски останков жертв Волынской трагедии. В мае 1943 года украинские националисты убили там около 100 поляков. Поисковые работы должны позволить провести эксгумации и обеспечить достойное захоронение жертв, сообщает polskieradio.pl.

Группа под руководством Анджея Оссовского из Поморского медицинского университета будет искать могилу в Углах, в которой более 80 лет назад были похоронены тела убитых поляков. «Мы попытаемся найти могилу нескольких десятков человек, которые были убиты и похоронены в указанном свидетелями месте», — уточнил Анджей Оссовски.

На месте будут также присутствовать семьи жертв, в том числе Каролина Романовска — глава организации «Польско-украинское примирение», которая получила разрешение на проведение поисковых работ. Как сказала Романовска Польскому радио, семьи жертв десятилетиями ждали достойного и христианского погребения своих убитых близких.

Обнаружение захоронений позволит в ближайшее время начать эксгумационные работы и провести именную идентификацию жертв на основе генетического материала, взятого у живущих родственников.

В конце 2025 года президенты Украины и Польши — Владимир Зеленский и Кароль Навроцки достигли договоренностей об усилении поисковых и эксгумационных работ. Уже более года действует соответствующая межправительственная польско-украинская рабочая группа. По результатам ее деятельности в 2025 году были проведены поиски и эксгумации как в Украине, так и в Польше.

#история #Польша #Украина #память #национализм #геноцид #генетика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

(3)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео