В местности Углы — Сарненский район, Ровенская область — в Украине начинаются поиски останков жертв Волынской трагедии. В мае 1943 года украинские националисты убили там около 100 поляков. Поисковые работы должны позволить провести эксгумации и обеспечить достойное захоронение жертв, сообщает polskieradio.pl.

Группа под руководством Анджея Оссовского из Поморского медицинского университета будет искать могилу в Углах, в которой более 80 лет назад были похоронены тела убитых поляков. «Мы попытаемся найти могилу нескольких десятков человек, которые были убиты и похоронены в указанном свидетелями месте», — уточнил Анджей Оссовски.

На месте будут также присутствовать семьи жертв, в том числе Каролина Романовска — глава организации «Польско-украинское примирение», которая получила разрешение на проведение поисковых работ. Как сказала Романовска Польскому радио, семьи жертв десятилетиями ждали достойного и христианского погребения своих убитых близких.

Обнаружение захоронений позволит в ближайшее время начать эксгумационные работы и провести именную идентификацию жертв на основе генетического материала, взятого у живущих родственников.

В конце 2025 года президенты Украины и Польши — Владимир Зеленский и Кароль Навроцки достигли договоренностей об усилении поисковых и эксгумационных работ. Уже более года действует соответствующая межправительственная польско-украинская рабочая группа. По результатам ее деятельности в 2025 году были проведены поиски и эксгумации как в Украине, так и в Польше.