Торговля людьми в Латвии по-прежнему существует, особенно в формах сексуальной и трудовой эксплуатации, которые продолжают меняться с ростом значения цифровой среды в процессах вербовки, было отмечено на заседании Совета по делам детей, пишет ЛЕТА.

В Министерстве благосостояния сообщили агентству ЛЕТА, что на состоявшемся на этой неделе заседании Совета по делам детей был представлен промежуточный доклад «О мерах по предотвращению рисков торговли людьми и усилению защиты прав детей в связи с опубликованными Министерством юстиции США материалами по делу Джеффри Эпштейна».

Министерство внутренних дел подчеркнуло, что возбуждено уголовное дело по факту возможной торговли людьми, а ответственные учреждения продолжают активно выявлять причастных лиц, проводить их опрос и укреплять международное сотрудничество, в том числе направив запрос о правовой помощи в США.

На заседании было указано, что Государственная полиция в сотрудничестве с другими учреждениями реализует превентивные меры, обеспечивает обучение специалистов и совершенствует межведомственное взаимодействие для эффективного выявления жертв, предотвращения рисков и защиты детей и молодёжи от преступлений.

Министерство благосостояния и Центр защиты прав детей подчеркнули, что цифровая среда стала ключевым пространством угроз для прав ребёнка, поэтому необходимо усиление ответственности платформ, внедрение решений по проверке возраста и уточнение регулирования действий родителей в социальных сетях.

Представители министерства отметили, что действующее регулирование, в том числе нормы, касающиеся вовлечения детей в мероприятия, связанные с демонстрацией внешнего вида, устарело и больше не соответствует реалиям цифровой среды, поэтому требуется существенный пересмотр и более строгие механизмы защиты.

Для снижения рисков и обеспечения эффективной защиты детей запланирован ряд приоритетных мер: совершенствование правового регулирования, усиление ответственности платформ в предотвращении вовлечения, включение интернет-безопасности как обязательного и возрастно адаптированного элемента обучения, а также расширение знаний специалистов в области цифровой безопасности и торговли людьми.

Также на заседании подчеркнута необходимость укрепления потенциала системы профилактики и реабилитации, обеспечив устойчивое финансирование мероприятий по защите детей в цифровой среде.

На заседании были рассмотрены и меры, реализуемые Фондом общественной интеграции, направленные на создание благоприятной среды для детей и семей по всей Латвии.

Как сообщалось, в опубликованных материалах по делу осуждённого в США сексуального преступника Джеффри Эпштейна Латвия фигурирует как одна из возможных стран вербовки несовершеннолетних девушек. Латвия в документах упоминается более 500 раз, Рига — более 800. В опубликованных файлах указаны имена нескольких латвийских моделей и названия модельных агентств, а также раскрывается личная переписка Эпштейна с латвийскими девушками.

Совет по делам детей является постоянным консультативным коллегиальным органом, созданным с целью содействия единому пониманию принципа приоритета интересов ребёнка в государственной и муниципальной политике, а также развитию согласованного взаимодействия учреждений, общественных организаций и других физических и юридических лиц, включая группы сотрудничества по защите прав детей, в сфере защиты прав ребёнка.