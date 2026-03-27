За последние пять лет российские суды вынесли 52 приговора по делам о «подставных свиданиях» — практике, когда злоумышленники заманивают ЛГБТК-людей на встречу под видом дейтинга, а вместо этого избивают, грабят или шантажируют.

Мотивы таких нападений могут быть разными: одни преследуют исключительно экономическую выгоду, другие действуют из религиозных соображений, третьи подражают деятельности неонациста Максима Марцинкевича, устраивая «охоту на педофилов». Жертвы часто боятся обращаться в полицию, где пострадавшим нередко отказывают в возбуждении дела, закрывая глаза на преступление, узнали журналисты «Вёрстки».

Владу 21. Он живёт в Санкт-Петербурге, работает бухгалтером в небольшой фирме и увлекается изучением языков.

Вечером 4‑го июля 2025 года Влад ищет парня для секса на одну ночь — завтра выходной и не нужно рано вставать на работу. «Приглашу, с местом. Уни-пас, 21 год», — пишет он в тематическом канале для знакомств в Telegram.

У него завязывается общение с мужчиной, но встреча срывается. Влад находит другого партнера. «Ко мне должен был приехать какой-то рандомный парень потрахаться, но не приехал. Жду другого — если этот не приедет, я уйду в мужской монастырь», — шутит парень в переписке с подругой.

В два часа ночи Влад несколько раз звонит матери, которая живет за городом. Та видит пропущенные звонки не сразу и собирается перезвонить утром. Также Влад звонит подругам и коллегам с работы — у двоих из них он просит 15 тысяч рублей в долг. Те отказывают, считая эту просьбу странной.

Примерно полчаса спустя Влад выпадает из окна квартиры на седьмом этаже, которую арендовал. От полученных травм он умирает в больнице — врачи диагностируют смерть в четыре утра. Перед смертью он говорит врачам: «Я его видел».

Друзья и мама уверены, что смерть Влада — не случайность. Они считают, что его убили на «подставном свидании» — практике, жертвой которой становятся десятки представителей ЛГБТК+ сообщества в современной России.

«Повалили потерпевшего на землю, связали ремнем ему ноги и спустили с него штаны, ограничив движение. После подсудимый схватил его за волосы и стал наносить многократные удары кулаками по лицу. Затем решили записать видео, где потерпевший должен был сказать, что он больше не гей».

«Посчитал, что было бы неплохо проучить пострадавшего, чтобы у него больше не было желания приезжать на территорию Карачаево-Черкесской республики. Свои поступки он может объяснить только неприятным и аморальным поведением потерпевшего».

«Стали предъявлять претензии к потерпевшему, так как у них на государственном уровне не приветствуется данное направление сексуальных меньшинств и даже их Президент неоднократно говорил, что в РФ никогда не будет движения ЛГБТК+ и нужно защищать ценности семьи».

Цитаты выше — из судебных приговоров по преступлениям на «подставных свиданиях», которые изучила «Вёрстка». С 1 января 2021 по 1 января 2026 года российские суды опубликовали 52 приговора по делам, связанным с этой практикой. Большая часть таких приговоров приходится на 2021 и 2023 год— 13 и 12 приговоров соответственно.

В докладе ЛГБТК+ группы «Выход» и фонда «Сфера» за 2024 год описывается самая распространенная схема «подставных свиданий»: «через приложение для знакомств человек приглашает жертву на свидание, в ходе встречи приходят преступники, иногда представляясь полицией или журналистами, и вымогают у жертвы деньги, шантажируя распространением видеозаписи, физическим насилием, либо вызовом полиции». В приговорах, проанализированных «Вёрсткой», злоумышленники знакомились с жертвами в приложении Hornet или боте для знакомств «Дайвинчик»

Уголовные дела возбуждались преимущественно по статьям 161 «Грабеж», 162 «Разбой» и 163 «Вымогательство». Также в списке дел о «подставных свиданиях», есть дела по статьям о похищении человека, умышленном причинении вреда здоровью и хулиганстве.

В докладе ЛГБТК+ групппы «Выход» отмечается, что в 2025 году произошла «трансформация практики подставных свиданий»: «В тех случаях, когда целью злоумышленников является именно вымогательство, схемы в значительной степени „переехали“ в онлайн-среду».

Это связывают с «расширением набора угроз, используемых для давления на потерпевших» и «с отсутствием реакции со стороны правоохранительных органов на подобные преступления, совершаемые в цифровом пространстве».

При этом офлайн-свидания не исчезли. По данным проекта NVMP, занимающегося мониторингом ультраправого насилия в России, с января 2023 года по февраль 2026 года в интернете появилось не менее 63 видеороликов, снятых на офлайн-«подставных свиданиях». Пик пришелся на декабрь 2025 года — тогда аналитики проекта зафиксировали 10 видеозаписей с насилием на «подставных свиданиях».

Преступников, совершивших преступления не в интернете, продолжают преследовать по закону: в 2025 году было вынесено не менее 8 приговоров по уголовным делам, возбужденных против организаторов таких свиданий, еще один приговор был вынесен в январе 2026.