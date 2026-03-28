В четверг, 26 марта, сообщалось о BMW, который угонщик увёл прямо из-под носа владельца на заправке в Сигулде. В пятницу, 27 марта, один мужчина заметил автомобиль в Риге с иностранными номерными знаками и сообщил об этом правоохранителям, однако злоумышленнику в очередной раз удалось скрыться до прибытия полиции, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Украденный BMW в пятницу, 27 марта, в середине дня был припаркован в Риге на улице Залиша. Автомобиль заметил Эдгар, которому нравятся машины марки BMW. В четверг, 26 марта, он увидел в интернете информацию об угоне. В тот момент в салоне транспортного средства никого не было. Мужчина позвонил в полицию и сфотографировал автомобиль.

"Я увидел запись в TikTok и, проезжая мимо, сделал фотографии. Преследовать я не собирался — это, наверное, не моя обязанность. Я позвонил в полицию в 12:08, полиция прибыла сюда после 13:00. Передняя часть разбита, — рассказал очевидец Эдгар. - Да, смелости ездить хватает — туда-сюда, с другими номерными знаками".

Пока угонщик остаётся на шаг впереди сотрудников Государственной полиции, однако, чтобы это изменилось, передача Degpunktā призывает быть внимательными и, если вы увидите показанный на экране автомобиль, сообщить в полицию и владельцу по телефонам 28750505 или 112. У автомобиля номера могли быть снова заменены.