В Айзкраукле в пятницу из водоёма был извлечён погибший человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), пишет ЛЕТА.

За прошедшие сутки ГПСС в целом получила 91 вызов, в том числе 45 — на тушение пожаров.

Из них 32 были связаны с возгораниями сухой травы. Наиболее крупные пожары прошлогодней травы зарегистрированы в Резекненском, Мадонском и Гулбенском краях, где огонь охватил площадь в два гектара.

В пятницу после 19:00 ГПСС получила вызов в Лузнавскую волость Резекненского края, где горел сарай площадью 50 квадратных метров. Из расположенного рядом жилого дома был эвакуирован человек. Работы на месте происшествия завершились в 20:56.

Из общего числа вызовов 26 были связаны со спасательными работами, ещё 20 вызовов оказались ложными.