Главное правоохранительное ведомство ЛР в начале марта посетил лично президент государства. Эдгарс Ринкевичс заявил: «Именно у прокуратуры есть существенная роль, чтобы осуществить решения законодателей в политике наказаний и уголовно-правовыми инструментами выступить против внутренней и внешней угрозы государству».

А немного погодя сам генеральный прокурор, назначенный парламентом в минувшем ноябре на 5 лет, пришел с отчетом – в Комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

«Мы слышали о хороших наработках»

Такое напутствие дал генпрокурору глава парламентской комиссии Раймондс Бергманис, знаменитый силач и экс-министр обороны (ныне от «Объединенного списка»).

Господин Мейстерс, со своей стороны, пояснил, что в начале 2020-х работа Генпрокуратуры была спланирована до 2027 года – однако в 2022-м «ситуация кардинально поменялась». Правоохранительные учреждения, считает генеральный прокурор, обязаны реагировать на «то, что волнует общество». Поэтому в 2026 году начата подготовка новой стратегии, которая «будет более приспособлена к реальной ситуации».

Вообще, данные прокуратуры и МВД могут существенно различаться, поскольку первая ведет свое исчисление от количества уголовных процессов, а второе – от числа правонарушений. Кстати, недавно начальник Государственной полиции Марис Рукс высказал поистине революционное предложение – перевести кражи в небольших объемах из уголовного, в административные правонарушения.

– Мы боремся с преступностью, а она проявляет себя в конкретных преступных деяниях, – поведал А.Мейстерс. – В рамках одного уголовного процесса у нас может быть 100 эпизодов…

В настоящее время есть прирост в 5% по сравнению с 2023 годом, по количеству процессов, находящихся под надзором прокуратуры – но докладчик не считает это существенным.

Воруют, пьют и ездят по стране

«Популярнейшими статьями Уголовного закона», по выражению генерального прокурора, остаются кражи в крупном размере, и управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Вместе два вида данных правонарушений превышают 60% дел, в коих участвует прокурор!

«Не прокурор решает, какие дела расследовать. Очевидно, таков образ мыслей тех людей, которые идут и крадут, или ездят пьяными. Может быть, своего рода протест или нигилизм?»

– Мы криминализировали такую езду, – заметил Раймондс Бергманис. – Но, если смотреть по годам, то это не дало того эффекта. Ну, что делать, как поменять, если даже уголовное наказание с конфискацией машины не дает результата? Одно время дало – когда, как в Америке, сделали: если поймали за рулем пьяным, то на следующий день ты в тюрьме. А потом нашли, как это обходить.

«Да, именно так, – констатировал генпрокурор, – очевидно, это заслуживает отдельного исследования, как неизбежность и суровость наказания влияет на мышление человека» (также было добавлено, что некоторые правонарушители отнюдь не согласны, чтобы у них просто так отобрали авто, и идут из-за этого в суд!).

– Радует, конечно, что не растет количество тяжких преступлений, – сказал Арминс Мейстерс, оговорившись, что к числу таковых ныне причислены и половые преступления против несовершеннолетних.

Проще надо быть

Первым же приоритетом Генеральная прокуратура считает обеспечение законности при проведении уголовного процесса. Прокурорский надзор может проявляться в том, что «приходят на помощь работникам следствия, способствуя упрощению уголовного процесса». Основным инструментом являются письменные и устные указания со стороны прокуроров – следователям.

Активно используется также возможность прекращения процесса, когда тот – «неперспективен, малозначим». Ведь в Латвии наличествует некомплект судей, который «достиг критического предела». Поэтому, для ускорения рассмотрения дел в судах, Генпрокуратура считает возможным – максимальное упрощение!

– Конечно, обеспечивая справедливое регулирование, – оговорился А.Мейстерс.

Дела заканчивает сама прокуратура, а в суд они – не идут. В настоящее время это 44% дел – «очень существенный показатель».

«Необоснованно уменьшили возможность»

Так генеральный прокурор оценил применение в Латвии законной практики – освобождения людей от уголовной ответственности. Иногда, считает А.Мейстерс, довольно «погрозить пальцем», в особенности, что касается малозначимых правонарушений. Теперь такая практика «больше не в моде», и даже малозначимые процессы заканчиваются обвинительными приговорами – хотя санкции в них, как правило, общественные работы или пробация.

Однако, подобные наказания, могут трансформироваться в реальное лишение свободы – если клиент Службы пробации не сотрудничает, пропадает без уважительных причин.

К примеру, один знакомый Вашего автора, вначале разместил на зарубежном интернет-портале призыв присоединить Латвию к США; затем получил условное наказание; некоторое время помахал метлой; отбыл в зарубежную поездку за длинным евро; по возвращению же на родину – был водворен в места, не столь отдаленные… Генеральный прокурор Мейстерс считает, что в стране есть достаточно подсудимых, по которым видно, что – «осознал и своим поведением доказал».

– Для него это наказание ничего не изменит. Нет необходимости наказывать любой ценой лицо, которое преступило закон – но степень правонарушения не такова, чтобы дело двигать в суд.

Выпил, поехал, в тюрьму

С другой стороны, в делах тех же алководителей, «все ясно, только прокурору и судье надо сказать свое слово». Так нет ведь – начинается вся эта бюрократия с вызовами в суд и т.п. Только время тянут. «В этих делах очень мала проверка доказательств», – раскрыл Арминс Мейстерс. Разумеется, речь не идет о делах, где фигурируют погибшие и пострадавшие.

Генеральный прокурор обратил внимание также на недостаток ресурсов полиции – в связи с чем она вынуждена вести тот же контроль «выхлопов» автолюбителей, скорей, в виде акций. Хотя, с другой стороны, и суровое наказание за убийство – не исключает оные…

«Стопроцентное лишение свободы»

А вот такую суровую кару пообещал господин Мейстерс всем, кто покушается на безопасность государства. Ну да – ведь сам глава государства поставил это в числе первого приоритета, выше даже, чем предотвращение убийств, педофилии и коррупции…

Кстати, выше, при дискуссии о мерах борьбы с пьяной ездой – депутат Национального объединения Янис Домбрава заметил, что в ЛР фактически отсутствует институт принудлечения от алкоголизма. Господин Мейстерс тогда отнес таковое на предмет пробации.

А ведь медики давно и серьезно говорят о зависимости людей от социальных сетей – что является таким же психическим расстройством, как и алкоголизм. Так что, может быть, подавляющее большинство «государственных преступников» есть попросту – зависимые люди?