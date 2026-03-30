Старник продолжает гореть: за три последних дня - 133 пожара

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.03.2026
LETA
Изображение к статье: Старник продолжает гореть: за три последних дня - 133 пожара
ФОТО: LETA

За три последних дня в Латвии ликвидировано 133 пожара сухой травы, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Самые крупные пожары произошли в Латгале. В Даугавпилсе сухая трава горела на площади 5 га, в Резекненском крае площадь одного пожара составила 1,5 га, еще одного - свыше 3,5 га, а еще в одном случае горели трава и два электрических столба на площади 5 га.

В свою очередь в Екабпилсе произошел пожар площадью более 2,5 га, а в Лудзенском крае сухая трава сгорела на площади 2,5 га.

За прошедшие трое суток ГПСС получила 301 вызов - 175 на тушение пожаров, в том числе 133 пожара сухой травы и три лесных пожара, 61 на спасательные работы, а 65 вызовов оказались ложными.

