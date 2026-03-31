Муниципальная полиция отчиталась, что в прошлом году было задержано всего 48 граждан третьих стран. Меньше одного в неделю.

Всего муниципальная полиция проверила 7 927 иностранцев, из них 812 во время проведения показательных рейдов, которые проводились в районе Центрального вокзала и Автовокзала. Наверняка пограничники в аэропорту проверяют значительно больше иностранцев, которые прилетают в Ригу самолетами.

Ажиотаж, поднятый особо настроенными депутатами, был больше, чем оказался результат. Но они не сдаются.

"Проверки будут продолжаться, потому что Рига не должна стать местом, где нелегальное проживание воспринимается как должное", – объявил один из вице-мэров столицы.

Куда больше полиция получила вызовов неравнодушных граждан на нарушения согражданами Правил дорожного движения – более 75 тысяч! То есть местные водители должны беспокоить полицейских почти в 2 тысячи раз больше, чем неместные путешественники.

И еще о движении: с помощью тайных (нетрафарированных) спецавтомобилей муниципальная полиция столицы зафиксировала 93 тысячи нарушений скоростного режима: более 250 нарушений в сутки.