На прошлой неделе неоднократно сообщалось о краже BMW в окрестностях Сигулды. В выходные автомобиль завершил свой маршрут в лесах Вангажи — там, в довольно необычном положении и замаскированный природными «декорациями», вор его оставил.

Окружённый ветками деревьев и брошенный в густом лесу Вангажей — в таком состоянии пропавший BMW Элвиса обнаружил местный охотник, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Он поделился находкой в группе WhatsApp, затем позвонил по номеру 112, и вскоре сам владелец узнал, что автомобиль найден — теперь Элвис может вздохнуть с облегчением.

Как и во время бегства от полиции на прошлой неделе, так и при оставлении автомобиля, злоумышленник не постеснялся оставить свои странные «подписи».

"Они вырывали ёлки прямо с корнями из земли, складывали их. Очень быстро пытались что-то замаскировать — я толком не понимаю. Номера были заменены, а настоящие номера вчера мне позвонили — их нашли примерно в 15 километрах, в канаве. По всей машине распылён огнетушитель, видимо, чтобы скрыть отпечатки пальцев или что-то подобное", — рассказал Элвис.

Элвис предполагает, что мужчина решил оставить автомобиль в лесу, потому что передвигаться на нём стало слишком опасно — он слишком приметный. В настоящее время BMW находится на экспертизе в Государственной полиции, и, возможно, правоохранители найдут в нём что-то, что поможет расследованию.

"К машине я даже близко подойти не мог, насколько мы видели через окно — в двери был какой-то телефон, но он не мой. Возможно, просто подбросили какой-то телефон, на котором могут быть отпечатки пальцев, чтобы запутать — я так подумал", — сказал Элвис.

Как бы то ни было, история с полицейской погоней и поисками в нескольких краях завершилась, однако сам вор по-прежнему находится на свободе.