Кронпринцесса Норвегии Мэтте-Марит заявила, что сожалеет о своей дружбе с покойным Джеффри Эпштейном.

Министерство юстиции США обнародовало миллионы документов Эпштейна, разоблачающих связи опозоренного финансиста с выдающимися личностями (среди которых кронпринцесса, а также ведущие норвежские бизнесмены и политики), это вызвало резонанс во всем мире.

"Мною манипулировали и обманывали", - сказала Мэтте-Марит в интервью государственной телерадиокомпании NRK.

"Конечно, я бы хотела, чтобы мы никогда не встретились", - сказала она об Эпштейне.

Документы свидетельствуют о частых контактах между Мэтте-Марит и Эпштейном, которые длились еще долго после того, как он в 2008 году признал себя виновным в склонении несовершеннолетней девушки к сексуальным отношениям. 52-летнюю кронпринцессу не обвиняют в совершении какого-либо преступления, в своем заявлении она просила прощения короля Харальда и королевы Сони.

анее СМИ уже сообщали о связях Мэтте-Марит с Эпштейном, однако новые документы показали, что эти отношения были гораздо более тесными.

Премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что важно, чтобы Мэтте-Марит предоставила полную информацию о своих отношениях с Эпштейном.

"Она сожалела о своих контактах с ним... Она взяла на себя ответственность за то, что не проверила его прошлое более тщательно", - сказал премьер-министр.

Как свидетельствуют американские документы, принцесса, супруга наследного принца Гокона, наследника престола, поддерживала связи с Эпштейном в период с 2011 по 2014 год, а во время личной поездки в 2013 году прожила в его доме в Палм-Бич четыре дня.

«Он воспользовался тем, что у нас был общий друг, и тем, что я доверчива. Я люблю верить в лучшее в людях. Однако [позже] я решила прекратить с ним общение», — сказала Мэтте-Марит.

"Я никогда не была свидетелем чего-то незаконного", - сказала она NRK.

Документы по Эпштейну, казалось, противоречили ее заявлению 2019 года, в котором она извинилась за то, что не проверила его прошлое, и отметила, что никогда бы не связалась с ним, если бы знала о серьезности совершенных им преступлений.

В одном из обнародованных писем от октября 2011 года, спустя три года после того, как Эпштейн признал свою вину, Мэтте-Марит написала ему, что она погугла и согласилась, что «это выглядит не очень хорошо», добавив смайлик.

На вопрос NRK об этом письме Мэтте-Марит ответила, что не помнит, почему его написала.

«Но если бы я нашла информацию, которая бы дала мне понять, что он насильник и сексуальный преступник, я бы не поставила там смайлик», — сказала она.

Муж Метте-Марит сказал, что поддерживал жену в тяжелое время и что брак – это «как хорошие дни, так и плохие».

«Мэтте заботливая, мудрая и действительно сильная. И именно поэтому я всегда буду держать ее в своей команде, когда происходит что-то сложное», — сказал кронпринц.

В эти дни Гокон и остальные члены королевской семьи соблюдают насыщенный график — в частности, посещают Зимние Олимпийские игры в Италии и принимают участие в мероприятиях в Норвегии, в то время как кронпринцесса уже несколько недель не появляется на публике.

Метте-Марит страдает хроническим заболеванием легких, в то же время она вынуждена переживать судебный процесс над своим старшим сыном от предыдущего брака, обвиняемого в изнасиловании и других преступлениях.

Ее сын, 29-летний Мариус Борг Хойби, заявил, что не виновен в изнасиловании и домашнем насилии, хотя и признал в суде некоторые менее серьезные обвинения.

Популярность норвежской королевской семьи потерпела удар.

По данным опроса Norstat, опубликованного 21 февраля общественным вещателем NRK, около 60% норвежцев поддерживают монархию, что на 10% меньше, чем в январе, тогда как 27% поддерживали республику, что на 8% больше, чем за тот же период.