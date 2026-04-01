Деятельность контрабандистов все чаще перемещается в социальные сети и зашифрованные платформы.

Европейское полицейское агентство Европол открыло новый Европейский центр по борьбе с незаконным ввозом мигрантов (ECAMS). Цель центра — бороться с цифровым аспектом и экономической моделью этого незаконного бизнеса.

Европол намерен усилить свои следственные возможности в борьбе с организованной преступностью, которая зачастую уносит жизни людей. Об этом было объявлено на конференции в штаб-квартире агентства в Гааге в присутствии его директора Катрин де Болле.

ECAMS сосредоточит свои усилия на расследованиях, основанных на данных и информации из открытых источников (OSINT). Центр также будет проводить финансовые расследования, чтобы отслеживать следы незаконных доходов контрабандистов.

«Запуск ECAMS свидетельствует о решимости Европы рассматривать незаконный ввоз мигрантов как то, чем он является на самом деле: серьезной формой организованной преступности, которая часто уносит жизни и приносит прибыль», — заявила Катрин де Болле.

Европол уточняет на своем сайте, что эта новая структура укрепляет его оперативные, технические и аналитические возможности. Деятельность контрабандистов все чаще перемещается в социальные сети и зашифрованные платформы.

Эти площадки используются для содействия незаконному пересечению границ или организации перемещения мигрантов. ECAMS намерено сосредоточить часть своей деятельности на этой цифровой составляющей, которая стала ключевым фактором для выявления и срыва деятельности преступных сетей.

Агентство также намерено бороться с экономической моделью торговли людьми. «Преступные сети получают огромные доходы, эксплуатируя уязвимых людей», — пояснила де Болле.

По данным Европола, некоторые мигранты платят 20 000 евро или более, чтобы добраться до места назначения. Эти путешествия опасны и часто начинаются в странах происхождения мигрантов. Полученная прибыль затем используется для финансирования новых операций и укрепления преступной инфраструктуры.

ECAMS планирует использовать углубленный финансовый анализ для выявления этих потоков и установления связей между участниками цепочки финансирования.

Создание центра направлено на расширение уже проводимых операций и создание более интегрированной рамки сотрудничества между европейскими и международными партнерами.