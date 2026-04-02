В конце марта Государственная полиция ликвидировала в Царникаве нелегальную автозаправочную станцию, сообщили агентству LETA в полиции.

26 марта в Царникаве полиция провела действия, связанные с возможным незаконным хранением нефтепродуктов в значительном объёме.

По подозрению в незаконной реализации дизельного топлива задержан мужчина 1970 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения полиции. В ходе трёх неотложных обысков была обнаружена ёмкость, в которой находилось около 14 тонн дизельного топлива.

К цистерне также были подключены шланг и пистолеты для заправки.

Кроме того, был остановлен автомобиль, в котором находилось около 850 литров дизельного топлива. В ходе процессуальных действий полиция также изъяла автомобиль Volkswagen Crafter и 6219 евро, которые, вероятно, были получены преступным путём.

За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы сроком до одного года, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Подозреваемому на время расследования применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Изъятое дизельное топливо передано на хранение в Государственное агентство обеспечения, где будет проведена экспертиза. Стоимость изъятого топлива на нелегальном рынке оценивается примерно в 25 000 евро.