Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Король бензоколонки - в Царникаве полиция ликвидировала нелегальную АЗС 0 741

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.04.2026
LETA
Изображение к статье: Король бензоколонки - в Царникаве полиция ликвидировала нелегальную АЗС

В конце марта Государственная полиция ликвидировала в Царникаве нелегальную автозаправочную станцию, сообщили агентству LETA в полиции.

26 марта в Царникаве полиция провела действия, связанные с возможным незаконным хранением нефтепродуктов в значительном объёме.

По подозрению в незаконной реализации дизельного топлива задержан мужчина 1970 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения полиции. В ходе трёх неотложных обысков была обнаружена ёмкость, в которой находилось около 14 тонн дизельного топлива.

К цистерне также были подключены шланг и пистолеты для заправки.

Кроме того, был остановлен автомобиль, в котором находилось около 850 литров дизельного топлива. В ходе процессуальных действий полиция также изъяла автомобиль Volkswagen Crafter и 6219 евро, которые, вероятно, были получены преступным путём.

За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы сроком до одного года, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Подозреваемому на время расследования применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Изъятое дизельное топливо передано на хранение в Государственное агентство обеспечения, где будет проведена экспертиза. Стоимость изъятого топлива на нелегальном рынке оценивается примерно в 25 000 евро.

Читайте нас также:
#полиция #обыск #преступления
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
2
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео