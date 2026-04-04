Бывшей жене футболиста-миллионера Аршавина присудили выплатить 21 763 евро за погром в квартире 0 943

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Милая Алиса оказалась страшна в гневе.

Милая Алиса оказалась страшна в гневе.

Перед этим пластический хирург чуть не лишил ее лица.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина оказалась вновь в центре скандала. Алиса Казьмина разгромила съемную квартиру в Петербурге. Возмещать ущерб она отказалась, поэтому собственнику, предпринимателю Виталию С., пришлось судиться с ней.

В итоге Алису обязали выплатить больше 2 млн рублей (21 763 евро) за устроенный ею погром. И это после четырех лет тяжб, апелляций и кассаций.

В 2022 году Казьмина сняла жилье, обещала платить 120 тысяч рублей в месяц, но уже через полтора месяца от квартиры остались только ободранные стены и сломанная мебель, утверждал собственник. Стены, пол, шторы и мебель были в масляных пятнах и цветных потеках. Пострадали кожаные диван и кресла, варочная панель, обои, чугунная ванна - словом, все, до чего могли дотянуться руки. А еще хозяин не смог найти мелкую бытовую технику и предметы обихода.

Виталий С. потребовал с горе-арендатора больше 3 млн рублей. Но Красносельский райсуд остановился на 2 млн рублей. Сверху квартирантку обязали покрыть судебные расходы. Алиса пыталась обжаловать - не вышло.

Предприниматель, который сдавал квартиру бывшей жене известного футболиста, воздержался от комментариев. Виталий подтвердил, что судебные разбирательства наконец-то закончились, и решение вступило в законную силу.

Добавим, что это не первый раз, когда с Казьминой требуют возместить деньги за квартиру. В 2021 году она задолжала 2 млн рублей за незаконное проживание в доме экс-свекрови. Хотя по решению суда она должна была съехать, Алиса долгое время даже не думала собирать вещи.

Напомним, Алиса Казьмина стала известна всем после тяжелого развода с футболистом, а затем столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Из-за болезни она полностью лишилась носа. Лишь недавно пластический хирург из Петербурга смог вернуть ей лицо.

#развод #долги #скандалы #футболист #домашнее насилие #здоровье
