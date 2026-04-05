Суд в США постановил приостановить строительство бального зала в Восточном крыле Белого дома на время рассмотрения иска Национального фонда сохранения исторического наследия. В иске неправительственная организация настаивает, что президент США Дональд Трамп превысил полномочия, когда решил снести часть здания без одобрения Конгресса. Судья отметил, что фонд, скорее всего, выиграет это дело.

«Президент США — распорядитель Белого дома для будущих поколений первых семейств. Но он не владелец!» — с таких слов федеральный судья Ричард Леон начал свое решение о временной приостановке строительства.

Судья пришел к выводу, что Национальный фонд сохранения исторического наследия, скорее всего, выиграет, когда дело будет рассмотрено по существу.

«К сожалению для защиты, до тех пор пока — если вообще это произойдет — Конгресс благословит этот проект законодательным постановлением, строительство должно прекратиться!» — заключил Леон. Он отметил, что еще не слишком поздно обратиться к Конгрессу за одобрением строительства.

«В любом случае, Конгресс сохраняет за собой контроль над имуществом нации и надзор за расходами правительства. Интересы Национального фонда сохранения исторического наследия в конституционном и законном процессе будут защищены. А американский народ получит ветви государственной власти, которые исполняют предприсанные им конституцией роли. Не такой уж плохой результат!» — написал судья Леон в своем решении.

Решение вступит в силу через 14 дней, администрация президента может подать апелляцию.

Трамп в своей соцсети TruthSocial заявил, что судья «не прав». В разговоре с журналистами президент сказал, что планирует оспаривать решение. На его месте Дональд Трамп хочет построить бальный зал — изначально предполагалось, что зал сможет вмещать до 500 человек, но с тех пор масштаб проекта вырос до 1350 потенциальных гостей. Он называл новый бальный зал «величайшим дополнением к Белому дому со времен строительства Овального кабинета».

В Белом доме говорят, что проект обойдется в 400 млн долларов — и что все финансирование поступит от частных доноров, без привлечения государственных денег.

Ранее Трамп рассказал журналистам, что под бальным залом будет построен «огромный комплекс» для американских военных. Бальный зал, сказал он, «по сути, станет сараем поверх того, что строится под ним». Военная часть, отмечает Associated Press, будет финансироваться из бюджета.

Строительство надземной части должно было начаться в апреле.