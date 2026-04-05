За прошедшие сутки в двух дорожно-транспортных происшествиях в Рижском регионе пострадали четыре человека, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В субботу в стране зарегистрировано 68 ДТП, в которых в общей сложности пострадали шесть человек. Большинство пострадавших было в столице и ее окрестностях, где в двух авариях травмы получили четыре человека, в том числе один велосипедист. В аварии в Латгале пострадал пешеход.

В сфере дорожного движения за сутки принято 673 решения об административных правонарушениях, в том числе 284 - в связи с превышением скорости и одно - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.