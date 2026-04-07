Трагическая авария в Даугавпилсе: пассажир поезда рассказал о пережитом и выдвинул свои версии

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трагическая авария в Даугавпилсе: пассажир поезда рассказал о пережитом и выдвинул свои версии
ФОТО: LETA

В субботу, незадолго до часа дня, в Даугавпилсе произошла тяжёлая авария между пассажирским поездом и автомобилем. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировала также видеокамера, расположенная неподалёку от железнодорожных путей.

Автомобиль Honda достаточно равномерно двигался к железнодорожному переезду на улице Мотора. Водитель, судя по всему, не слишком спешил — машина не тормозила, и, похоже, педаль газа для ускоренного пересечения также не использовалась. У каждого действия есть последствия, и в этом случае они оказались крайне разрушительными, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Поезд разорвал автомобиль на сотни частей, однако сам кузов, хоть и превратился в груду металла, остался единым. Находившийся внутри водитель чудом выжил и после аварии был доставлен в больницу.

Жители окрестностей рассказывают, что авария надолго останется в памяти: "Я услышал поезд, а потом удар. После этого уже только спасателей видел".

Если живущие поблизости отчётливо слышали звук столкновения, возникает вопрос — что почувствовали и услышали пассажиры поезда? Одним из них в тот день был бывший игрок сборной Латвии по футболу Юрий Жигаев — он рассказал, что до станции Даугавпилс оставалось всего две минуты.

"Никакого сильного удара не было, по крайней мере мы не почувствовали — мы находились в другой части поезда. Но те люди, которые сидели со стороны, где была машина, — там ощущение было, будто камни (...) видели части автомобиля. Затем поезд остановился и, кажется, около пятнадцати минут никого не выпускали", — рассказал Жигаев.

Когда пассажирам наконец разрешили покинуть вагоны, они отправились осмотреть последствия — части автомобиля были разбросаны по траве и путям. Передний вагон также был значительно повреждён, к тому же в нём застряла деталь Honda.

"Вероятно, на Пасху ехал домой к родственникам — и такая ситуация. Понятно, что все думали о том, что там с машиной и с людьми внутри", — вспоминает Жигаев.

Переезд не оборудован шлагбаумом, а только предупреждающим сигналом. Тем не менее, как рассказывают местные жители, водители здесь обычно довольно осторожны.

"Никогда ничего подобного там не происходило. Не знаю, как он не заметил, что приближается поезд", — говорит местный житель.

"Я думаю, классическая ситуация — скорее всего, был в телефоне. Насколько понимаю, там нет шлагбаумов, только красные сигналы. Не заметил и поехал дальше", — предположил Жигаев.

Полиция выяснит, почему водитель спровоцировал столкновение с поездом.

#полиция #спасатели #футболист #Даугавпилс
