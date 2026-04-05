В субботу поезд сбил легковой автомобиль на железнодорожном переезде между улицами Цесу и Мотору в Даугавпилсе. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция, а в соцсетях появилось видео момента ДТП.

Суда по фотографиям, удар был сильным: передняя часть локомотива повреждена, а легковая машина получила критические деформации кузова. Известно, что ни один из пассажиров поезда не пострадал, чего нельзя сказать о водители машины - он получил тяжелые травмы. Сообщается, что пострадавшего молодого человека доставили в приемное отделение больницы без сознания, он находится в реанимации.

Подписчик Sadursme.lv прислал видео, на котором запечатлен сам момент аварии. На нем видно, что автомобиль перед переездом не убедился в безопасности и выехал на рельсы. Спустя несколько секунд поезд врезается в заднюю часть автомобиля, и удар оказывается очень сильным — машина полностью разбита.

Как сообщает портал Gorod.lv, авария вызвала активное обсуждение среди горожан. Местные жители отмечают проблему безопасности на данном участке. По словам даугавпилчан, переезд на улице Цесу требует повышенной концентрации, так как некоторые автомобилисты в спешке пытаются пересечь ж/д пути на красный свет. В комментариях горожане предлагают установить на переезде камеры видеонаблюдения, чтобы дисциплинировать нарушителей и избежать подобных трагедий в будущем.