«Сработала сигнализация. Проснулась. Света нет. Дым». В Бауcком крае выдалась тревожная ночь 0 106

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Сработала сигнализация. Проснулась. Света нет. Дым». В Бауcком крае выдалась тревожная ночь
ФОТО: скриншот видео TV3

В социальном доме в Бауcком крае короткое замыкание в электропроводке нарушило ночной покой жителей.

Около 28 человек примерно в 2:00 ночи были вынуждены покинуть помещения из-за сильного задымления, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

К счастью, никто не пострадал, однако зданию теперь потребуется ремонт.

Второй и третий этажи социального центра в Саулaйне покрыты черной копотью. Потолки, двери, подоконники и полы придется мыть не один раз, чтобы вернуть им прежний вид. Незадолго до двух часов ночи в коридоре загорелся электрический распределительный шкаф, быстро заполнив помещения дымом и напугав жителей.

"Сработала сигнализация. Проснулась. Света нет. Дым."

Жительница дома рассказала, что ее квартира была последней, откуда проводилась эвакуация, и ей помогли выбраться пожарные.

Женщина отметила, что сейчас со здоровьем ее дочери все в порядке, однако на всякий случай она все же свяжется с семейным врачом. В здании уже начаты работы по восстановлению электроснабжения, чтобы повседневная жизнь людей не была затруднена.

Руководитель управления объединения Рундале Айгар Сиетиньш также ночью прибыл на место после звонка одного из жителей о чрезвычайной ситуации. Он выразил благодарность работникам скорой помощи.

В настоящее время ожидается заключение экспертов о причинах возгорания, учитывая, что все произошло ночью, когда используется меньше электроприборов и нагрузка на проводку ниже.

Сиетиньш отметил, что пока невозможно точно оценить размер ущерба, однако это место будет приведено в порядок уже в ближайшее время.

#ремонт #пожар #происшествие #эвакуация #безопасность
