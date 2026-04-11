В четверг незадолго до полуночи в одной из квартир в Кенгарагсе были найдены двое умерших — мужчина и женщина.

Государственная полиция в настоящее время выясняет причину смерти погибших, однако одна из версий указывает на возможную передозировку наркотиков, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Размышляя о соседях, ведущих образ жизни, непонятный или мешающий окружающим, квартира, из которой вынесли тела двух человек, не находится в верхней части списка. Жильё принадлежит пожилой женщине, которая делит его со своим сыном. Оперативные службы прибыли около полуночи, поэтому для соседей произошедшее, так сказать, прошло незамеченным.

"Я слышала какой-то шум, что кто-то поднимается вверх, но что происходило в квартире, я, честно говоря, не знаю. Я знаю соседа, он любит выпить, сидел в тюрьме, и не раз. То есть он и его друг. Очень страшно. Спасибо, что рассказали. [DP: И в квартире там тихо? — ред.] Да, он вообще редко там ночевал. У него есть какая-то женщина, его мама живёт на даче, бабушка Вера. Я надеюсь, что она жива. Поэтому я вижу ее здесь очень редко, она на даче. Но он периодически сюда приходит и уходит. О, Боже, как страшно жить в наше время, честно говоря", — рассказывает соседка.

Соседи характеризуют мужчину как вежливого, но непредсказуемого человека. Дверь квартиры не была взломана, однако сейчас она опечатана. Кто вызвал медиков — неизвестно. Неофициальная информация указывает на то, что, возможно, люди умерли от передозировки наркотиков. В подъезде и во дворе не видно шприцев или других признаков, указывающих на присутствие наркозависимых в доме.

"В квартире обнаружены два тела — 49-летней женщины и 51-летнего мужчины. Начат уголовный процесс по 13-й статье Уголовного закона, назначены экспертизы, однако первоначальная информация не свидетельствует о совершении преступления", — пояснили в Государственной полиции.

"Я ей всё время звоню. Эта мать приходила ко мне. Она говорила, что сын ездит в Германию", — добавила соседка.