За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 121 дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в авариях пострадали девять человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших был один велосипедист.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ в пятницу были задержаны шесть водителей, в том числе пятеро находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Во всех случаях степень опьянения была настолько серьезной, что к водителям применена уголовная ответственность.

За превышение скорости полиция вчера оформила 187 протоколов, а трое водителей были наказаны за агрессивное вождение.

В целом за прошедшие сутки полиция составила 520 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.