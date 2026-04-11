В Саласпилсе в одном из многоквартирных домов уже долгое время жильцам не дают покоя выходки соседа — невыносимый запах, пьянки, драки и недавно еще и пожар.

Жители дома на улице Сколас рассказали «Degpunktā» (ТВ3), что в последние годы, чтобы добраться до своей квартиры, по лестничной клетке приходится идти, задержав дыхание. Причиной является квартира на втором этаже, откуда исходит невыносимая вонь, а в последнее время, как выяснилось, приходится беспокоиться не только за обоняние, но и за жизнь, так как обитатель этого зловонного жилья устроил пожар. Поэтому «Degpunktā» отправилась выяснить, насколько все плохо на самом деле.

Ответ стал очевиден сразу после входа в подъезд — запах был, мягко говоря, сильным, и естественной реакцией было прикрыть лицо. Источником запаха является квартира с белыми дверями, прислоненными сбоку, из помещений которой и распространяется зловоние.

По словам соседей, квартира раньше принадлежала пожилой женщине, которая после смерти оставила ее внуку. Однако внук решил запустить жилье — приглашал собутыльников, употреблял алкоголь и не давал покоя окружающим.

"С осени, когда стало холоднее, он пришел, выломал дверь и живет там. Туда ходят разные бездомные, происходят пьянки, тусовки, драки. Вонь была очень сильная. Сейчас мы постоянно проветриваем. На прошлой неделе он устроил пожар. Сосед поднялся наверх, началось задымление. Моя мама пришла… Пламя было большое! (…) Он выбрасывал горящие книги из окна. Здесь все было в дыму, ничего не было видно. Потом приехали пожарные, а он сам убежал", — рассказала соседка.

Тогда никто не пострадал, однако пожар соседи называют кульминацией всей этой истории, и терпение у них на исходе. «Degpunktā» встретила и самого жильца зловонной квартиры — о пожаре и скандалах он ничего не знает и, судя по всему, запаха тоже не чувствует.

"Бабушка умерла и оставила квартиру. (DP: Почему нет дверей? Почему жители жалуются? Что за пожар был недавно?) Пожара не было. Не знаю. (DP: Полиция не приходила?) Нет. (DP: Что там происходит?) Ничего. (DP: Воняет — не чувствуете?) Нет."

Как рассказывают жильцы, мужчина даже сломал ручки окон в подъезде, чтобы их нельзя было открыть для проветривания. Более того, запах, который съемочная группа почувствовала в тот день, по сравнению с обычным, был, по словам соседей, «как розовый сад».

"Сейчас не воняет. Вы не можете представить — сейчас не воняет! Сейчас пахнет. Там ситуация такая, что заходишь — и сразу хочется блевать. Не знаешь, как зайти. Но факт в том, что здесь образовался настоящий бомжатский притон", — говорит соседка.

Полицию вызывали неоднократно, с жильцом проводились беседы, однако это не помогло. Жители писали многочисленные заявления и обращения в самоуправление, но и оно повлиять на ситуацию не может.

Как сообщили в управляющей компании, квартира в настоящее время имеет статус бесхозяйной и накопила долг за коммунальные услуги более 5000 евро. Воду уже отключили, но это не помогло.

Представитель ООО «Tilderu nami»:

"Собственники квартиры умерли, и сейчас неизвестно, оформляется ли наследство. В любом случае там находятся посторонние лица. К сожалению, мы как управляющий не можем никого выселить силой".

Чтобы понять, что делать соседям, приходится разбираться в сложных юридических вопросах. Хотя мужчина утверждает, что квартира досталась ему от бабушки, по закону он не имеет права там находиться, поскольку не вступил в наследство. Это означает, что имущество фактически является бесхозяйным и ситуация может быть решена только после открытия наследственного дела.

Присяжный адвокат Янис Беровскис поясняет:

"Любое заинтересованное лицо — не только возможный наследник, но и кредиторы или самоуправление — имеет право обратиться к нотариусу с просьбой открыть наследственное дело, в рамках которого нотариус обязан обеспечить сохранность имущества".

Если нотариус установит, что квартира повреждена и в ней находятся посторонние, он вправе вызвать полицию, выселить жильца и опечатать помещение. Если же мужчина не заявит свои права на наследство, квартира перейдет в собственность государства. Если же он все-таки станет законным владельцем, управляющий сможет взыскать долги, а совладельцы — обратиться в суд.

В «Tilderu nami» заявили, что рассматривают все возможные варианты, но пока, помимо воды, отключили и электричество, надеясь постепенно добиться выселения мужчины. Если это удастся, жители дома наконец смогут, в прямом и переносном смысле, вздохнуть с облегчением.