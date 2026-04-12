В связи с акцией протеста водителей такси в понедельник, 13 апреля, в первой половине дня будут введены существенные ограничения движения на нескольких центральных улицах Риги и на мостах, сообщили bb.lv в Рижской думе.

Смирившийся с неизбежным муниципалитет призывает жителей заранее планировать свои утренние дела в понедельник.

В понедельник, 13 апреля, с 8:00 будет происходить сбор участников мероприятия и собрание на набережной Закюсалы. С 9:00 до 11:00 на маршруте движения и прилегающих улицах будет регулироваться, а при необходимости — закрываться движение транспортных средств.

Маршрут движения: набережная Закюсалы – Островной мост – улица Краста – набережная генерала Радзиня – улица Карла Миленбаха – улица Эмилии Беньямина – улица 13 января – набережная 11 ноября – Каменный мост – улица Мукусалас – круговое движение на улице Мукусалас – Островной мост – набережная Закюсалы.

По мере необходимости будет регулироваться или временно ограничиваться также движение общественного транспорта на маршруте движения.

Движение будет ограничено также на всех улицах, пересекающих данный маршрут. Поэтому в утренние часы и до полудня в центре Риги и в Задвинье возможны значительные затруднения движения. Муниципалитет призывает водителей заранее планировать свои поездки, выбирать альтернативные маршруты и учитывать значительно большее время в пути.

Государственная полиция и муниципальная полиция Риги попытаются обеспечить безопасность дорожного движения и общественный порядок во всех указанных местах в указанное время.

Муниципалитет призывает участников дорожного движения проявлять понимание и соблюдать указания полиции, чтобы обеспечить безопасное проведение мероприятия и минимизировать неудобства для других жителей и гостей города.