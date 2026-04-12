В Германии резко возросло число случаев изнасилования

Дата публикации: 12.04.2026
Полиция Германии зафиксировала значительный рост числа зарегистрированных случаев изнасилования, сообщает DW.

Сообщается о 13 920 случаях за 2025 год, что на 9% больше, чем в предыдущем году.

Эти цифры основаны на статистике преступлений, предоставленной полицией федеральных земель, и отражают полностью расследованные дела, а не вынесенные приговоры.

Тем не менее, они дают четкое представление о тенденциях в сфере преступности, а национальная статистика преступлений, как ожидается, будет опубликована в ближайшее время.

Министр юстиции Стефани Хубиг охарактеризовала сексуальное насилие в отношении женщин как серьезную проблему, назвав изнасилование "отвратительным преступлением", имеющим пожизненные последствия для жертв.

Хубиг заявила, что в особо тяжких случаях, включая те, в которых используются наркотики для изнасилования на свидании, необходимы более строгие минимальные сроки наказания.

Ожидается, что в ближайшее время на рассмотрение кабинета министров будет вынесен законопроект, при этом коалиция также планирует ужесточить наказание за групповое изнасилование и случаи, приведшие к беременности.

#полиция #преступность #изнасилование #Германия
