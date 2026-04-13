Не вписался: стала известна причина грандиозной аварии пяти фур недалеко от Риги 3 5002

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.04.2026
BB.LV

Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти грузовых автомобилей, произошедшее в понедельник утром на Лиепайском шоссе, могло быть вызвано неправильным выбором траектории движения, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сообщение о происшествии правоохранители получили в 10:58. Имеющаяся у полиции предварительная информация свидетельствует о том, что мужчина 1969 года рождения, управляя одним из грузовых автомобилей, вероятно, не выбрал безопасную траекторию движения и спровоцировал столкновение с другими машинами.

В результате ДТП физически пострадал один человек, который был доставлен в медицинское учреждение.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром из-за столкновения грузовиков было перекрыто Лиепайское шоссе недалеко от Тирели.

На месте происшествия медицинская помощь потребовалась двум участникам аварии, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи.

Один пострадавший получил травмы средней тяжести и в стабильном состоянии был доставлен в лечебное учреждение, тогда как второй не получил серьёзных травм, и госпитализация ему не потребовалась.

#ДТП #травмы
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
