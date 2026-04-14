Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Красиво жить не запретишь? Эвика Силиня с советницей за госсчет отдохнули в VIP-зале на 4 тысячи евро (ДОПОЛНЕНО) 6 8371

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Красиво жить не запретишь? Эвика Силиня с советницей за госсчет отдохнули в VIP-зале на 4 тысячи евро (ДОПОЛНЕНО)

Бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис упрекает премьер-министра Эвику Силиню («Новое Единство») в необоснованном использовании VIP-зала в аэропорту Амстердама.

В интервью Латвийскому телевидению Цитсковскис заявил, что он и его коллеги из Госканцелярии часто настаивали на том, чтобы должностные лица не допускали необоснованных расходов, однако их часто не слушали.

Один из таких случаев был связан с Силиней: после её и её советницы посещения VIP-зала аэропорта Амстердама государство получило счёт примерно на 4000 евро. Что они там делали на такие деньги – не сообщается. Известно, лишь, что Силиня в VIP-зале коротала время в ожидании самолета на Нью-Йорк.

Принципиальный Цитсковскис утверждает, что отказался оплачивать этот счёт, но был отстранён, а позже оплату утвердило уже другое должностное лицо.

Бывший директор Госканцелярии добавил, что бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш требовал оплатить использование VIP-зала для своей дочери, что, по его словам, не было законным.

Как сообщалось, в настоящее время Цитсковскис проходит по суду в так называемом деле о перелётах экс-премьера Кришьяниса Кариньша.

ДОПОЛНЕНО: Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что обвинения не соответствуют действительности, и добавила, что рассмотрит возможность судебного иска за клевету.

На вопрос о том, пользуется ли она VIP-залами в аэропортах при исполнении своих обязанностей премьер-министра, Силиня ответила, что высокопоставленные чиновники имеют право на такую привилегию. По ее мнению, это нормально.

На вопрос о конкретных суммах глава правительства ответила, что "не помнит все счета".

×
Читайте нас также:
#аэропорт #Латвия #коррупция #Эвика Силиня #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
16
0
0
14
1
37

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео