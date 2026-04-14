В интервью Латвийскому телевидению Цитсковскис заявил, что он и его коллеги из Госканцелярии часто настаивали на том, чтобы должностные лица не допускали необоснованных расходов, однако их часто не слушали.

Один из таких случаев был связан с Силиней: после её и её советницы посещения VIP-зала аэропорта Амстердама государство получило счёт примерно на 4000 евро. Что они там делали на такие деньги – не сообщается. Известно, лишь, что Силиня в VIP-зале коротала время в ожидании самолета на Нью-Йорк.

Принципиальный Цитсковскис утверждает, что отказался оплачивать этот счёт, но был отстранён, а позже оплату утвердило уже другое должностное лицо.

Бывший директор Госканцелярии добавил, что бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш требовал оплатить использование VIP-зала для своей дочери, что, по его словам, не было законным.

Как сообщалось, в настоящее время Цитсковскис проходит по суду в так называемом деле о перелётах экс-премьера Кришьяниса Кариньша.

ДОПОЛНЕНО: Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что обвинения не соответствуют действительности, и добавила, что рассмотрит возможность судебного иска за клевету.

На вопрос о том, пользуется ли она VIP-залами в аэропортах при исполнении своих обязанностей премьер-министра, Силиня ответила, что высокопоставленные чиновники имеют право на такую привилегию. По ее мнению, это нормально.

На вопрос о конкретных суммах глава правительства ответила, что "не помнит все счета".